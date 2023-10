Urgente: Telefe bajó un exitoso programa y hay sorpresa en la TV

En las últimas horas, las autoridades de Telefe tomaron la tajante decisión de levantar un famoso programa que genera buenos puntos de rating. El sorpresivo cambio que realizó el canal.

Telefe, el canal con más rating en la TV argentina desde hace más de 67 meses, sorprendió al mundo del espectáculo. En las últimas horas, las autoridades del mismo tomaron la fuerte decisión de bajar un exitoso programa que cuenta con muy buenos puntos en las mediciones de audiencia.

Lo cierto es que el canal de las tres pelotitas ordenó levantar nada menos que Traicionada, la novela turca cuya historia gira en torno a la infidelidad de "Volkan" (Caner Cindoruk) hacia su esposa "Asya" (Cansu Dere) con una joven muchacha que forma parte del círculo más cercano de la familia.

Los motivos de la baja de Traicionada

De acuerdo a lo que se conoció, Telefe bajó Traicionada por un día: precisamente, este jueves 5 de octubre, el canal no emitirá un nuevo capítulo de la novela turca debido a que le dará prioridad a la transmisión del partido entre Palmeiras y Boca, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023.

Telefe adquirió los derechos de televisación de algunos equipos argentinos que participaron o participan en la Libertadores, entre ellos River, Racing y Boca, y por eso optó por darle mayor trascendencia al fútbol que a la ficción turca que en muy poco tiempo (desde su estreno el 31 de julio) generó un gran fanatismo por parte del público.

En qué otro canal se puede ver Traicionada

Para aquellos que buscan una experiencia premium y desean disfrutar de Traicionada sin interrupciones publicitarias, HBO Max es la opción ideal. HBO Max es una plataforma de streaming que ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series populares y películas de calidad.

Traicionada se encuentra disponible en HBO Max como parte de su catálogo exclusivo. Sin embargo, tené en cuenta que esta plataforma es un servicio de suscripción por separado, lo que significa que deberás pagar una tarifa mensual para acceder a su contenido, incluyendo Traicionada.

Una figura se fue de Telefe y explicó los motivos de su salida

Se trata nada menos que de Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano que se integró al programa Fuera de Joda, ciclo de streaming que llevaba adelante junto a sus excompañeros Lucila Villar, Nacho Castañares y Daniela Celis. "Para mí hoy es un hasta luego. Los voy a extrañar un montón. Estoy con un montón de cosas. Con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo", comentó la modelo. De esa manera, la celebridad aseguró que atravesó un gran momento de su vida con ese trabajo, pero que ya no puede continuar en el mismo.

Poggio protagoniza la obra Coqueluche, dirigida por José María Muscari, y además sería tenida en cuenta para un futuro proyecto de Telefe, según informó Laura Ubfal. "Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo este año con ustedes. Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto", sentenció Poggio respecto de su decisión.

"La idea es que cuando comiencen los debates en diciembre, Juli forme parte del panel algunos días, y que también participe de 'La noche de los ex'", confirmó Ubfal sobre el rol que Poggio desempeñaría en el futuro proyecto del canal de las pelotas.