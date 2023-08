URGENTE Los motivos por los que Telefe levanta MasterChef a días de la final

Telefe tomó una decisión que sorprendió al mundo de la televisión. Qué fue lo que pasó con MasterChef y por qué no estará en el aire.

MasterChef es uno de los programas más exitosos de Telefe y en pocos días se desarrollará la gran final que coronará a un cocinero amateur. Sin embargo, las autoridades del canal "de las pelotitas" decidieron levantar a último momento el envío de este miércoles y, con el correr de las horas, se conocieron los motivos.

Si bien MasterChef es el programa que más rating le da a Telefe, este miércoles 2 de agosto el reality no será emitido por la señal de aire. Los motivos trascendieron rápidamente, y son más que entendibles. Con la CONMEBOL Libertadores en juego, algunos partidos son transmitidos por Viacom.

Viacom tiene, entre otras señales, a Telefe. Es por este motivo que, con el partido entre Nacional y Boca correspondiente a la ida de los Octavos de final, la señal "de las pelotitas" transmitirá el encuentro en el horario que habitualmente se transmite MasterChef.

Cómo fue la última gala de eliminación de MasterChef y quién abandonó el programa

La final de MasterChef genera una enorme expectativa entre los fanáticos del programa de cocina. En esta oportunidad, los tres semifinalistas (Rodolfo, Estefanía y Rodrigo) se enfrentarán al desafío más complicado de todos. En la última gala de eliminación, los participantes tuvieron que cocinar un shawarma de hongos guiándose por una receta de Martitegui, el chef más exigente de toda la competencia. Tras una dura jornada de trabajo, Antonio quedó eliminado.

Más allá de su tristeza, el joven salteño se mostró muy agradecido con el programa y con sus maestros, quienes lo ayudaron a descubrir su enorme potencial culinario. "Ya está, ya terminó esto para mí. Me voy con los míos a casa. Pero estoy recién comienza", dijo el joven, entre lágrimas.

"Solamente gracias a todos. Me voy muy feliz. Lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó algo de mí que ni yo conocía. Me voy 100% cambiado, quiero estudiar, progresar, salir adelante y cumplir mi sueño. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido", se despidió.

El desconsolado llanto de Wanda Nara en Masterchef

Wanda Nara causó conmoción en Masterchef Argentina después de romper en llanto por una situación que le tocó sus fibras más íntimas. La conductora de televisión que ganó el premio revelación de los Martín Fierro 2023 se pronunció en el reality show de cocina que está por llegar a su fin.

El último eliminado de la competencia de Telefe fue Antonio, quien se enfrentó a sus compañeros en un difícil desafío y no logró superarlo. De esa manera, Estefanía Herlein, Rodolfo Vera Calderón y Rodrigo Salcedo se convirtieron en los semifinalistas de la edición 2023 del reality show del canal de las pelotas.

El jurado aseguró que Antonio era el elegido para que se retire de la competencia debido a la falta de cocción de los hongos de su plato. Ante esa realidad, Nara no pudo contener su llanto y soltó: "Yo sé que esas lágrimas son un poco de emoción y un poco de todo. Te merecés todo, Antonio, porque chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante. Y tu familia está tranquila porque te tiene a vos. Te quiero dar un abrazo, dijo Germán que no lloremos pero me hacés llorar".