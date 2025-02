"Una tercera persona": tensión en vivo por lo que le dijo Estefanía Pasquini a Cormillot

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini protagonizaron una tensa situación en vivo en Cuestión de peso, programa conducido por Mario Massaccesi en El Trece. Los médicos nutricionistas revivieron una situación del pasado que no tenía nada que ver con la dinámica del ciclo y el cruce causó múltiples reacciones en el ambiente de la televisión y el espectáculo.

En la emisión de Cuestión de peso del lunes 10 de febrero se dio una situación inesperada para todos en el estudio tras el cruce de palabras entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, quienes son pareja desde hace 13 años. Todo comenzó cuando Mario Massaccesi dialogaba con dos participantes que estaban pensando en ponerse en pareja y el conductor aprovechó el momento para preguntarle a los nutricionistas a los nutricionistas cómo se conocieron. "¿Cuál fue la propuesta del doctor?", preguntó el conductor.

"¿Cuál de las dos propuestas que no hizo? Porque a hoy no estamos ni casados, ni en pareja, ni en nada, si es por él", lanzó Pasquini. "Un día lo escuché hablando por teléfono, diciendo ‘acá estoy con mi pareja’. Yo estaba buscando una tercera persona en la casa, porque él nunca me había dicho", detalló. El reclamo de Pasquini estuvo vinculado a la falta de iniciativa de Cormillot para pedirle ser su pareja hasta que formalizaron el 2012.

"Cuando nos casamos no me pediste a mí casamiento, lo comunicaste en una charla. Estábamos comiendo y dijo ‘sí, porque ahora cuando nos volvamos, nosotros nos casamos en Las Vegas y al mes nos casamos acá’. Entonces dice ‘cuando volvamos nos casamos’. Y se pusieron todos como a brindar y yo dije ‘pará, pará, está diciendo cualquier pelotudez es mentira'", recordó Pasquini. El médico de 86 años solo escuchaba el relato de su esposa y el único comentario que emitió fue para explicar que esa reunión fue con "amigos del PAMI", pero ella lo contradijo: "No, no era el PAMI, era otro grupo". Después de esta discusión repleta de revelaciones, Mario Massaccesi continuó con la dinámica del programa.

Alberto Cormillot contó el verdadero motivo de la muerte de Jorge Lanata: "Es muy triste"

Tras poco más de seis meses internado con varias complicaciones de salud, Jorge Lanata murió este lunes 30 de diciembre a los 64 años. Aunque si bien fueron muchos los problemas de salud que desembocaron en su deceso, Alberto Cormillot analizó la situación y contó los verdaderos motivos de su muerte.

Al aire en Cuestión de Peso, programa del que forma parte en El Trece, el médico nutricionista se lamentó por la muerte del periodista y contó qué sucedió en su cuerpo que lo llevaron a la muerte. "Venía ya con una obesidad, una diabetes, y con un factor tóxico que era el cigarrillo, eso influye mucho para que el cuerpo entre en un estado inflamatorio crónico", empezó por decir Cormillot, quien trabajó junto a él durante algunos años en Lanata sin Filtro.

A partir de esto, empezó a contar qué pasó precisamente con el cuerpo de Lanata: "En la inflamación crónica se empiezan a segregar sustancias que son dañinas en todo el cuerpo, que se llaman citoquinas. Esas sustancias lo primero que van a dañar es el endotelio. Eso sufre por el embate del colesterol, del azúcar que tenía, de las citoquinas, empieza a aparecer, como vemos acá, empieza a taparse y a aparecer coágulos". Luego, continuó: "Se va tapando de a poco la arteria, y el endotelio está dentro de las arterias, que llegan a todo el cuerpo. (…) Vos necesitás en todo el cuerpo oxígeno. Por eso se habla de falla multiorgánica, porque las arterias llegan a todos los órganos del cuerpo y todos los órganos necesitan oxígeno".

Por último, contó con gran pesar: "Cuando estas arterias empiezan a estar inflamadas, empieza a llegar menos oxígeno. Pero además se producen fenómenos en el que puede haber al mismo tiempo vasoconstricción y vasodilatación. Eso quiere decir que las arterias se achican y se agrandan, y eso hace que el corazón lata con más y menos fuerza y ese estado inflamatorio con sus sustancias dañinas, empiezan a invadirlo todo. Es muy triste".