Una panelista de LAM dio positivo de alcoholemia tras irse de fiesta: "¿Cuál es mi culpa?"

Aseguró que sólo se tomó una copa de vino. Su auto fue secuestrado y fue ella misma quien anunció la noticia a sus seguidores.

Luego del estreno de LAM en América TV, Ángel de Brito oficializó el inicio de una nueva etapa de su vida en un canal inesperado. Dejando El Trece y desembarcando en la señal comanadada por Daniel Vila, el periodista llegó con panelistas que trajo de su antigua casa y también sumó caras nuevas: Nazarena Vélez, sin ir más lejos, fue la útima en sumarse.

Justamente fue la expareja de Daniel Agostini quien protagonizó un bochornoso hecho en la vía pública: luego de irse de fiesta con sus compañeras para celebrar el inicio de LAM, la Policía le secuestró el auto por dar positivo de alcoholemia. "Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto", lanzó la mediática en un video compartido mediante Instagram.

Por otra parte, y haciendo mención a Ana Rossenfeld, Nazarena Vélez agregó: "Decí que estoy con una abogada increíble, pero no nos queda otra, Ana”. En ese momento, su hija Barbie que estaba presente en el video le expresó a su mamá: "Me parece muy bien. Antes que nada la copa de vino, después el auto, el registro, lo que sea... Pero primero la copa de vino es necesaria”.

Luego, ante el descargo de Nazarena Vélez y recordándole a su hija que debería buscar a su hermano ante la imposibilidad de manejar, Barbie prosiguió: "Mi mamá me dice que ´no, porque tengo que hacer esto, lo otro, ¿cuál es mi culpa?´. Y flaca, cerrá el pico, esa es tu culpa. No es que te cayó del cielo un meteorito que te puso vino adentro de la garganta. Vos decidiste agarrar la copa y tragarla”.

El calvario que vivió Ángel de Brito en El Trece

El martes 8 de marzo, Ángel de Brito debutó en América TV en la conducción de un nuevo formato LAM. En diciembre del 2021, el conductor anunció el fin del programa de espectáculos que duró 6 temporadas por la pantalla de El Trece. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de un ciclo en buenos términos, se convirtió en la puerta de entrada de varias polémicas y revelaciones. En las últimas horas, De Brito brindó una entrevista y contó los detalles detrás de su salida de El Trece.

Cuando el periodista se despidió del canal de Adrián Suar, aseguró que "necesitaba tomarse un tiempo para descansar", sin embargo, rápidamente surgieron especulaciones sobre el futuro laboral de Ángel de Brito. Luego de varios rumores, se definió que el periodista y parte de su equipo comenzarían una nueva emisión nocturna de LAM por la pantalla de América. Frente a este rotundo cambio en su carrera, el periodista dio una entrevista con PrimiciasYa y contó detalles de la interna con el canal del sol.

"En el primer programa no hubo tiempo para aclarar todo. Yo terminé muy bien en el canal que estaba y después me empezaron a complicar la vida para que no haga tele", reveló Ángel de Brito sobre las limitaciones que vivió por parte de El Trece. "Por suerte América me hizo la mejor oferta de todas las que tuve, por eso decidí volver a este canal", continuó contento con su elección final.