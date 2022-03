Una panelista abandonaría el programa de Pallares y Lussich: quién es y a dónde se iría

Revelan que una panelista de Socios del espectáculo está a punto de dejar el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para tener su propio programa.

Ángel de Brito reveló el miércoles pasado que una panelista de Socios del espectáculo podría dejar su lugar en el nuevo ciclo de El Trece para mudarse a otro canal, donde le habrían ofrecido un programa propio. "¿Lo planta a Pallares?", disparó el conductor del ciclo de América, aprovechando también para ningunear a Rodrigo Lussich, con quien tiene un enfrentamiento desde hace un buen tiempo.

Después de un gran paso por la conducción de Intrusos durante el 2021, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se mudaron a El Trece para hacer Socios del espectáculo. La apuesta del canal del Grupo Clarín ante el sorpresivo final de Los Ángeles de la Mañana incluyó la llegada también de algunas panelistas que eran parte del histórico programa de espectáculos de América TV y también la contratación de una máxima figura de la farándula argentina como lo es Graciela Alfano.

Pero en las últimas horas, Ángel de Brito reveló que una de las integrantes de Socios del espectáculo estaría cerca de dejar el ciclo de El Trece, tentada por una propuesta de El Nueve. "¿Se va? ¿Lo planta a Pallares?", se preguntó el conductor, chicaneando de paso a Rodrigo Lussich.

"Tiene la propuesta de ir a Canal 9 para conducir un programa, es un formato lo que le ofrecieron; es semanal, no diario. Va a ser una cosa totalmente diferente a lo que hace. Se tendría que ir de El Trece", detalló Marina Calabró, que estaba como invitada en LAM. La oferta de El Nueve es nada menos que para Graciela Alfano. Para cerrar los detalles sobre cómo es el contrato que la une a El Trece para Socios del espectáculo, Calabró aseguró: "La idea era que tuviera una participación estelar".

La misteriosa respuesta de Graciela Alfano

Con la información de una posible salida de Alfano de Socios del espectáculo, el cronista de LAM fue en busca de la exvedette y le consultó directamente sobre su futuro, pero ella se hizo la desentendida. "¿Vas a conducir un programa en El Nueve?", insistió el periodista. Pese a su persistencia, no logró la confirmación de la novedad por parte de Alfano, pero tampoco se lo negó: "No sé, quizá ahora lo hablo con él (Ramiro). Quizá hay algún ofrecimiento, no tengo ni idea".

La bronca de Rodrigo Lussich tras los dichos de Jorge Rial sobre Adrián Pallares

El periodista se expresó sobre las declaraciones que el fundador de Intrusos tuvo sobre él y su compañero cuando trataban el tema de su separación en Socios del Espectáculo. El padre de Morena Rial se mostró enojado por cómo abordaron la noticia y amenazó a Pallares con contar todo sobre un supuesto romance clandestino que tendría. Si bien finalmente no develó información al respecto, según Lussich, su compañero habría pasado un mal momento.

"Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más. Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo", expresó Lussich en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. Y agregó: "Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que hizo en su programa de radio fue gravísimo e imperdonable. No esperó que saliéramos del aire para hacer semejante maldad. Acabábamos de debutar".

El periodista relató con lujo de detalles cuál fue la reacción de Pallares cuando le llegó la noticia de que Rial podía develar uno de sus supuestos secretos: "Empezó a transpirar. No por la credibilidad de lo que se estaba diciendo, sino por la traición".