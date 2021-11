Una figura de La 1-5/18 fue insultada en un supermercado: "Hijo de puta"

Una de las figuras de La 1-5/18 sorprendió al revelar una inesperada situación que le tocó vivir recientemente a la salida de un supermercado. El actor Lucas D'Amario contó en una entrevista con Viva que una señora lo esperó a que saliera del comercio para hacerle un sorprendente comentario sobre su forma de interpretar a uno de los villanos de la ficción producida por Adrián Suar.

La 1-5/18 marcó un hito al convertirse en la primera ficción argentina en volver a producirse en medio de la pandemia. Claro que la novela de Adrián Suar también llegó con muchas críticas, que apuntaron a las actuaciones aunque también a la recreación de las villas que realizan. Pese a los comentarios negativos hubo algunos actores que eran prácticamente desconocidos para la gran mayoría del público y sorprendieron con su trabajo. Uno de ellos fue Lucas D'Amario, encargado de interpretar a un aterrador Johnny, uno de los villanos de la ficción de Adrián Suar.

En La 1-5/18, D'Amario interpreta al peligroso Johnny, un dealer violento que siempre está cerca de abusar de chicas más jóvenes. Lo que el actor no esperaba era el nivel de realidad que alcanzó con su personaje, que hasta una señora lo esperó a la salida de un supermercado. "Vos tendrías que estar preso, hijo de puta", lo insultó la mujer, hablando claramente de Johnny, el villano que encarna en la ficción de Polka. El actor simplemente se limitó a sonreír, porque entendió que no solo es parte del juego sino que ese insulto era una prueba de lo convincente que termina siendo su trabajo para los espectadores.

Lucas D'Amario interpreta al peligroso Johnny en La 1-5/18

La sorpresiva revelación de D'Amario sobre el casting

Lucas D'Amario sorprendió al revelar la insólita forma en la que debió realizar el casting para ser parte de la ficción de Polka. "Hice el casting en muletas". El actor interpreta al malvado Johnny en La 1-5/18, uno de los villanos de la ficción que produce Adrián Suar y se puede ver por las noches en la pantalla de El Trece.

El actor cordobés reveló en una reciente entrevista las deplorables condiciones en las que debió hacer el casting para formar parte de la novela. "Me habían llamando de Polka para hacer otro programa, Los protectores, y justo me quebré la tibia y el peroné de la pierna derecha. Dije que no", comenzó contando D'Amario sobre cómo llegó a Polka. "Unos meses después volvieron a convocarme para la tira. Ya estaba mejor, con muletas, así que dije que sí. Hice el casting sentado: tenía que hablarle mal a una chica y pedirle una cerveza", sorprendió el cordobés, en diálogo con Viva.

"Los disfruto porque son oportunidades. Al principio me costaba más, pero entendí cómo era y que muchas veces me iban a decir que no. Y los empecé a disfrutar", agregó el actor sobre cómo se toma hoy en día los castings, tras algunas experiencias difíciles, como la que tuvo que enfrentar para ser parte de la ficción producida por Adrián Suar.