Una figura de Bandana fue atropellada por un auto: "Muchas operaciones"

La cantante detalló un traumático suceso que vivió antes de ser famosa. La integrante de Bandana debió estar internada durante meses por un siniestro vial.

Una miembro de Bandana se refirió a un grave accidente que sufrió en su juventud, antes de entrar a la banda. En medio de un debate televisivo sobre los filtros en redes sociales, la artista Lowrdez decidió romper con la banalidad que la rodeaba para hacer alusión a un traumático suceso que vivió cuando aún no tenía la exposición que su paso por Pop Stars le dio.

Karina Mazzocco, sus panelistas y Adriana Salgueiro, como invitada, discutían sobre el exceso de filtros en las redes y los cambios excesivos de las cirugías estéticas, después de que Salgueiro criticara a Wanda Nara por lucir una cara diferente a la que tenía hace algunos años. En medio de ese debate, Lowrdez, también invitada en el ciclo A la Tarde, fue consultada sobre qué piensa ante esa disputa y compartió un fuerte momento que vivió.

“Me han retocado las cicatrices de la mano y yo no quiero. Me atropelló un auto, antes de Bandana. Estuve internada cuatro meses y tuve que atravesar muchas operaciones”, expresó Lowrdez en un comentario que pasó algo desapercibido en el programa, donde se continuó con la discusión sobre el rol de los filtros de fotos en las redes sociales, a la cual se unió y sostuvo: “Yo pienso que las redes son para jugar, si alguien piensa que ahí está la realidad de la vida, está en un problema. Es divertido, creo que por ahí crear algo realista también está bueno, pero cada uno tiene también la opción de elegir”.

“Una cosa es usar un filtro para taparte un poquito las ojeras o las arrugas y otra es dejarte una cintura del tamaño de una aceituna”, lanzó la panelista Diana Deglauy en referencia al uso de los filtros. Por su parte, Cora de Barbieri expresó: “Me parece que si Wanda o Charlotte son felices poniéndose una cinturita así, que lo hagan. Si todos saben que es un filtro”. “Pasa que hay una gran lucha en contra de establecer cuerpos hegemónicos y personas con tantos seguidores podrían tener una responsabilidad social de mostrarse más naturales”, retrucó Deglauy.

Lowrdez sobre su dúo con Lissa Vera

Originalmente, Bandana estaba compuesta por cinco integrantes, pero hoy en día solo Lowrdez y Lissa son quienes continúan con el legado. En una entrevista con La Nación, la cantante se refirió a este tema: “En un principio, cuando se fue Vale, nos preguntamos si seguir adelante o no, pero hicimos un par de fechas que teníamos programadas y la gente se cantaba todo, fue tan fuerte que eso nos ayudó a decidir seguir adelante”.