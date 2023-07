Una famosa actriz reveló su horrible experiencia con Nicolás Cabré: "Lo sané a los dos años"

La celebridad recordó el traumático momento que vivió por una infidelidad del actor. Nicolás Cabré ha estado en pareja con casi una decena de personalidades del espectáculo.

Nicolás Cabré fue lapidado por una famosa actriz al contar su experiencia con él como pareja. La celebridad de televisión recordó el noviazgo vivido con su colega, antes de la relación de Cabré con María Eugenia "La China" Suárez.

Eugenia Tobal es la actriz que volvió a ser consultada por su relación con Nicolás Cabré, que incluyó la pérdida de su primer embarazo y cuyo final significó un duro momento para la artista, y sorprendió con sus revelaciones. La protagonista de Se Dice Amor acudió a Socios del Espectáculo e hizo hincapié en cuánto la dañó la exposición mediática de su vida en aquel momento.

“Fue un momento en el que te pasaron cosas muy fuertes para una mujer”, le dijo Paula Varela. Y Tobal respondió: “Sí, cosas que les pasa a muchísimas mujeres y a mí se me expuso de una manera muy tremenda. Yo me guardé y sin embargo no hubo mucha piedad, después si; pero pasaron 13 años y todavía parece que eso fuese lo único que marca mi vida, y después me pasaron tantas cosas. Lo sané al año, dos años, ya pasó. Después tuve otros novios, otra vida, eso que me pasó no lo elegí, todo lo contrario".

Eugenia contó que nunca más se cruzó con Nicolás Cabré y aseguró que no le queda nada para decirle. "No, ya está, son cosas que pasan, la mejor manera de sanar es perdonarse uno primero y cero rencor”, concluyó su descargo la actriz.

