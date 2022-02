Una exangelita se suma a Socios del Espectáculo: qué dijo Ángel de Brito

Se confirmó que una exangelita dejará a Ángel de Brito y se sumará al nuevo programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Qué dijo De Brito.

Una ex angelita se suma al programa de Pallares y Lussich

En las últimas horas se confirmó que una exangelita se sumará a Socios del Espectáculo, el nuevo programa de El Trece que conducirán Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Se trata de una de las panelistas que iba a acompañar a Ángel de Brito en su futuro proyecto, que todavía no tiene canal definido, aunque la información más reciente lo coloca cerca de América TV. Qué dijo el ex conductor de LAM sobre la decisión de la exangelita.

Que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no se llevan bien con Ángel de Brito, no es una novedad. Pese a que los tres periodistas fueron compañeros laborales durante años, en el último tiempo los dardos venenosos entre ellos fueron una constante. Sobre todo después de que se confirmara el final de Los Ángeles de la Mañana y la llegada de los ex conductores de Intrusos a la pantalla de El Trece para reemplazar a De Brito. Encima, en las últimas horas se confirmó que una exangelita se sumará al panel de Socios del Espectáculo, que se estrenará el próximo 21 de febrero en la señal del Grupo Clarín.

La panelista que fue parte de LAM, y que estuvo con De Brito desde Bien de verano (Magazine TV), es nada menos que Mariana Brey. Es que la periodista no tenía contrato con Mandarina, la productora encargada de Los Ángeles de la Mañana, y nunca abandonó las charlas con El Trece. De esta manera, en los próximos días, Mariana Brey estará firmando el contrato que la une al canal del Grupo Clarín.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la decisión de Mariana Brey

Como no podía ser de otra forma, un usuario de Twitter quiso saber la opinión de Ángel de Brito sobre la decisión de Mariana Brey de continuar su carrera con Pallares y Lussich. "¿Te jode que Canal 13 intente hacer un nuevo LAM y se lleve tus angelitas?", preguntaron arrobando al conductor, que, muy activo en redes sociales, contestó con completa sinceridad.

"No. Es lógico", comenzó el ex jurado de Showmatch. En ese sentido, De Brito continuó con su respuesta: "Las 4 fueron Angelitas. También llamaron a mis productores". Es que todas las panelistas confirmadas hasta el momento para Socios del Espectáculo efectivamente pasaron por el piso de Los Ángeles de la Mañana, como es el caso de Paula Varela, Karina Iavícoli, Graciela Alfano y, ahora, Mariana Brey.

Ángel de Brito habló tras la salida de El Trece: "Se van a enterar"

Después del sorpresivo final de LAM, más allá de su alto rating en el ámbito de la farándula nacional, el presentador se tomó unas largas vacaciones y todavía no entrega precisiones acerca de su panorama laboral. Aunque al principio se lo mencionó como el probable reemplazante de Florencia Peña al mando de Flor de equipo por Telefe, todo indica que la actriz seguirá como la cabeza del programa que se emite de lunes a viernes de 11.30 a 13 horas.

Entonces, ante las especulaciones de un posible arreglo con El Trece para regresar, Ángel de Brito se cansó y publicó de manera furiosa en una historia de Instagram: "No esperen que conteste cada pavada, mentira u opereta". Y advirtió de manera contundente: "Como siempre, se van a enterar por mis redes".