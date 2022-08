Un periodista de TN justificó la represión en la casa de Cristina Kirchner

Adrián Ventura dijo que el ataque no fue una represión y acusó a los peronistas de ser violentos.

Un periodista de TN justificó la represión a los manifestantes presentes en la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. Durante la tarde de este sábado, cuando la Policía de la Ciudad atacó a las personas que apoyan a la vicepresidenta, el panelista opinó sobre la tarea de los efectivos. Estos últimos lastimaron a varias personas utilizando camiones hidrantes, gases lacrimógenos y bastones.

Se trata de Adrián Ventura, quien en la mencionada señal televisiva defendió a los policías por su accionar. Los manifestantes expresan su descontento con los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes pidieron 12 años de cárcel en la causa de la Obra Pública y la proscripción perpetua de CFK para ocupar cargos públicos. Tras esta violenta represión, hubo varios heridos y también detenidos.

"Vos fijate que con las imágenes, lo que dice la oposición que los acusa de violentos a los manifestantes, le están dando la razón a la oposición. Porque los manifestantes hacen bien en manifestar pero tienen que hacerlo con calma, con tranquilidad. Pero utilizan palabras violentas y tiran un vallado de la policía. Entonces lo que tenés es la confrontación entre el orden que te propone Larreta y la violencia que te propone un sector del Cristinismo del otro lado", lanzó en un principio Adrián Ventura.

Por otro lado, el mencionado periodista de TN agregó: "Estas imágenes no ayudan a nadie. A Cristina la victimizan todavía más. Porque mañana las va a utilizar para decir 'Ven cómo reprimen. Los manifestantes me vienen a apoyar y los reprimen'. Y la verdad que no es una represión".Esto, además se suma al diálogo que se llevó a cabo durante la transmisión de los hechos en LN+, en donde los periodistas hablaron de turbas y hordas.

El descargo de Cristina Kirchner por el vallado de Larreta

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un contundente descargo repudiando el operativo de seguridad llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad en las inmediaciones de su casa en el barrio porteño de Recoleta. La ex mandataria contrapuso dos situaciones distintas que se dieron en el mismo lugar: la puerta de su domicilio.

La primera, una movilización macrista realizada en 2015 en donde amenazaban e insultaban a la ex presidenta, sin la intervención del Gobierno porteño para brindar seguridad. "Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat", recordó Cristina. "A partir de allí, la esquina de Juncal y Uruguay fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas. Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte".

La segunda situación: las vigilias organizadas en la última semana por sectores que buscan demostrarle su apoyo a Cristina en medio de la causa Vialidad en la puerta de su casa. La vicepresidenta evidenció que las diferencias son notorias: "Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada".