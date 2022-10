Un participante de Los 8 Escalones abandonó el programa: "Me va a dar un infarto"

Un hombre llamado Jorge batió un récord en Los 8 Escalones del Millón y reaccionó de una inesperada manera.

Jorge, participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) batió un récord histórico: ganó cuatro ediciones seguidas y se llevó 6 millones de pesos. Al festejar su triunfo junto a su esposa Mónica, el hombre le advirtió: "Me va a dar un infarto".

Esta es la primera vez en toda la historia del programa conducido por Guido Kaczka que un concursante se lleva tanto dinero ganando varias ediciones consecutivas. El hombre celebró junto a su esposa y los dos se quebraron en llanto mientras sostenían el cheque.

La pregunta final con la que Jorge se consagró como ganador fue: "¿Cómo se llama el diseñador de moda que inventó el vestido de Spray, exhibido recientemente en la Semana de la Moda en París?". Entre las opciones, estaban los diseñadores Manel Torres, Paco Rabanne, Óscar de la Renta y John Galliano. Finalmente, Jorge apostó por Manel y acertó.

"¡Jorge, 6 millones de pesos! ¡Qué bárbaro! Récord total en Los 8 Escalones, no solo por los millones sino por las veces que ganó. Ganó el juego cuatro ediciones seguidas", anunció Guido Kaczka. "¿Te acompañó tu señora? ¿Puede ser que la llamemos?", le preguntó el conductor.

Ante la afirmativa del participante, su esposa Mónica se subió al escenario a abrazarlo y besarlo. "No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, Moni. Me va a dar un infarto", le dijo el ganador a su pareja. “Esto es algo totalmente impensado, ni en el mejor de los sueños pensé que podía llegar a esto”, confesó.

Cuando Kaczka le preguntó si pensaba volver por los 7 millones, esta vez dijo que no y le cedió la oportunidad a su compañero. “La tensión es muy grande. El deseo de seguir está, pero hasta acá llegué. Le quiero dar una oportunidad a él, él también lo necesita y que pueda llegar como yo lo hice. Yo tuve la oportunidad y la aproveché, quiero que él también la aproveche. Yo les agradezco infinitamente, fue terriblemente bueno lo que me pasó, les agradezco a todos”, concluyó el ganador.

La extraña reacción de un participante al ganar el millón en Los 8 Escalones

No todos los ganadores de Los 8 Escalones del Millón reaccionan de la misma manera al consagrarse como ganadores. En el caso de Honorio, un joven de 20 años que se llevó el millón, entró en estado de shock y no pudo festejar su triunfo. Al notar su inexpresión, Kaczka le preguntó por qué no festejaba.

"Me parece irreal, no estoy nervioso ni nada porque me parece que no es real. Ahora salgo y me desmayo afuera", contestó Honorio, entre risas. "Claro, es rarísimo, sí. Cuando ves algo en la tele, en tu casa...", le contestó el conductor, mostrándose totalmente comprensivo con las emociones del joven.