Un histórico productor denunció a Tinelli por plagio: "Defender mis derechos"

Le envió una carta documento a LaFlia, productora de Marcelo Tinelli. Eduardo Metzger se expresó en redes sociales anunciando su decisión y los motivos que lo llevaron a realizar esta denuncia.

En las últimas horas, Marcelo Tinelli y su productora LaFlia recibieron una carta documento por plagio. El encargado de enviarla fue, ni más ni menos, que el histórico productor Eduardo Metzger. A través de su cuenta de Twitter, el padre de Dominique Metzger anunció: "Quiero informar de la situación judicial con respecto a la copia y utilización de información confidencial de un formato de mi creación por parte de LaFlia y Canal 9".

"Tras no lograr un acuerdo en el trámite de mediación el pasado 9 de diciembre, ya que tanto LaFlia como Canal 9 no se presentaron a la audiencia, he decidido iniciar las acciones judiciales para defender mis derechos. En los más de cincuenta años que he transitado por nuestra televisión produciendo y creando programas como Monica Presenta, El Espejo, Desayuno, el mismo Clink Caja y otros no he pasado nunca una situación como ésta de abuso de confianza y apropiación de creatividad", agregó Metzger.

Por otra parte, Eduardo Metzger ironizó sobre los métodos que se utilizan en televisión y aseguró que esas no son las formas que él utiliza: "Puede ser que estas sean las reglas y costumbres de la actual televisión argentina…No son las mías". Lo cierto es que, a pocos meses de haber hecho público su malestar, el productor inició acciones legales que ya fueron confirmadas por él mismo en sus redes sociales.

En junio, Metzger hizo público su malestar con LaFlia y Tinelli

“Estoy defraudado porque al ver el programa Súper Súper producido por LaFlia me encuentro con una copia tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos. Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato”, manifestó el protagonista hace pocos meses.

En diálogo con Gente, Metzger agregó: "Cómo sigue no sé, pero lo que si te puedo decir es que voy a defender mis derechos autorales. Yo nunca hice un formato que no fuera mío, salvo uno solo que fue Xuxa cuando la trajimos en el 91, es lo único que produje que no haya inventado yo. El Espejo, Desayuno, Clink Caja, entre otros, los inventé yo”.

“Ellos me llamaron para pedirme permiso. Me contactó (Chato) Prada, pero no me pide para el programa, me pide el título Clink Caja, porque lo proponen en el canal y ahí le dicen que el título es mío. Yo lo había hecho dos veces en el canal. Cuando me lo propone le dije que yo no cedo ni vendo títulos, porque mis títulos van acompañados por el contenido”, manifestó el productor, quien reconoció haber tenido conversaciones con los pares de Marcelo Tinelli.