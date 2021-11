Un doble de Ricardo Darín dejó mudo a Guido Kaczka: "No se puede creer"

El conductor de televisión se sorprendió con el parecido de un concursante al famoso actor.

Guido Kaczka quedó obnubilado en medio de su programa, Bienvenidos A Bordo, por el gran parecido de uno de los participantes a Ricardo Darín. En la sección del ciclo donde la gente acude para mostrar sus semejanzas físicas con personalidades famosas, un hombre sorprendió al conductor del ciclo.

"Locutor, no se puede creer. Creo que no se puede creer. Además no te imaginás. Uno dice 'de esto hay uno'. Bueno, no. Es increíble. la expresión, todo. Es igual, es igual. Los ojos, esos ojos que son como esperanzadores, los de Darín", comentó el presentador y así hizo saber al público cuán estupefacto estaba por el parecido al protagonista de Nueve Reinas del taxista que acudió al programa

Luego, Kaczka llenó de elogios al actor, después de que el concursante se declarara fanático de Darín, en especial por su personaldad. "Un tipo es es tan gran actor y es más ídolo a veces como persona que como artista. Un actor de entre los más grosos de la Argentina", lanzó.

Las palabras de Ricardo Darín sobre su relación con su hijo, "El Chino"

Ricardo Darín se abrió ante su vínculo con el mayor de sus retoños y expresó: "Es un tipo que se hizo: se hizo con sus propios cánones, con sus propias herramientas. Eligió un camino más forzoso y más farragoso, pero propio. Y hoy lo veo con una gran capacidad de análisis que termina llevándola, por consiguiente, a su trabajo porque es muy profesional, es muy enfocado para analizar qué cosas debe hacer y qué cosas no y cómo debería hacerlas. Lo veo mucho más analítico que yo".

"A su edad yo era un disparate, un disparate. Yo soy un milagro viviente porque no sé como llegué hasta acá. Honestamente lo digo. Yo veo sus planteos, sus análisis y sus reflexiones y digo: 'Qué hubiera pasado conmigo si yo hubiese tenido la oportunidad de reflexionar de esa forma', aún teniendo en cuenta que yo creía que era muy inteligente en ese momento", siguió el actor y cerró con una reflexión sobre la personalidad de su hijo, en comparación con la suya en su juventud: "Yo siempre fui mucho más emocional, más intuitivo... si se quiere más venal y a él lo veo muy cerebral, muy analítico y estoy contento con lo que está haciendo con su vida".