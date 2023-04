Ulises Jaitt dijo quién cree que mató a Natacha: "No tengo dudas"

El conductor de radio se pronunció nuevamente sobre la partida de su hermana. Ulises Jaitt lanzó una hipótesis sobre la muerte de Natacha.

Ulises Jaitt habló de la muerte de su hermana Natacha y se mostró seguro de quién le habría quitado la vida a la vedette. El conductor de radio dio nombre y apellido de la persona que cree que mató a Natacha y reveló los motivos por los que lo habría hecho.

"El que mata a Natacha es Gonzalo Rigoni, no tengo ninguna duda, que es el dueño de Xanadú. Lo que pasa que es un pez gordo de Tigre que manejaba prostitución y drogas", enunció sin tapujos el joven en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima, el ciclo que la diva conduce por Ciudad Magazine todas las mañanas.

Barbieri le preguntó al joven que tiene un programa en la radio AM 1300 La Salada si no le daba miedo hacer esas acusaciones en pleno aire televisivo y él respondió: "No. Cuando se trata de mi hermana, no. Y si no, moriremos en guerra. Amenazas no recibí. Me han escrito alguna que otra cosa en las redes, pero no les llevo el apunte. Si no guiamos por lo que escriben en las redes no se podía hacer nada".

"Esto fue un plan. Hay un policía metido que es el oficial Walter Daniel Román que es el que saca la foto y lleva la mochila, mete dos delitos. Es el que llega primero cuando no tenía que estar ahí. No pertenecía ni a la policía científica ni a la subcomisaría de Villa La Ñata. Pero llegó primero... ¿Qué hacía ahí primero? Y, ya estaba esperando. Era parte del plan. Tenía que llevar la mochila cerca de Natacha", agregó Ulises. El presentador aseguró que la causa de su hermana está encajonada.

Ulises Jaitt denuncia impunidad en la Justicia

"Recién te contestan después de un año. No saben, estoy viviendo un calvario. Nada les da miedo. Hay tanta impunidad, hay mucho poder, hay mucha plata", reveló Jaitt sobre lo que vive tras la muerte de su hermana. Y sumó: "Natacha se metió en un tema pantanoso, como es el tema de la pedofilia. Ahora se activó el Telegram de Natacha, justo ahora que el tema de la pedofilia volvió con todo. No el año pasado ni el anterior, no, justo ahora pasa esto".