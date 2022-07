Tusam asustó a Imanol Rodríguez en una cama de clavos: "Una ambulancia"

Tusam visitó El Hotel de los Famosos y tuvo a Imanol Rodríguez como voluntario de una de las pruebas más difíciles: la cama de clavos.

El famoso hipnotizador Tusam visitó el reality El Hotel de los Famosos (El Trece) y sorprendió a los participantes con algunos peligrosos desafíos. Imanol Rodríguez fue el elegido para una de los momentos de mayor tensión: la cama de clavos.

Invitado al reality de El Trece, Tusam hizo meditar a todos los participantes y tras ello los invito a palpar una cama de clavos, objeto de una difícil prueba. Habiendo comprobado el filo de las cuchillas, los famosos se mostraron atemorizados ante el artefacto. Y Imanol Rodríguez fue el elegido para la prueba.

"Confío en vos 100%", sentenció el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, mostrando su desconfianza. En tono irónico, el hipnotizador lo asustó con un picante: "No te preocupes que tenemos una ambulancia". "Si me llego a pinchar y me clavo los cuarenta y siete mil clavos que tengo en la espalda, llévenme al médico ya mismo e intérnenme tres semanas hasta el fin del programa, y me llevo los diez palos después", precisó Rodríguez en un detrás de escena.

Con el torso desnudo, Imanol quedó a merced de Tusam y se sometió al desafío. "Cerramos los ojos. Oxígeno por la nariz y exhalamos por la boca. No sirve que te marees, sirve que controles el aire a tu ritmo y a tu tiempo. Empezá a sentir los dedos, las manos, los brazos, cada vez más relajados", exclamó el hipnotizador relajando al participante.

"Vas a focalizar tu concentración. ¡Vas a poder!, ¡vas a poder!, ¡y puedes!", gritó Tusam, mientras subía arriba del torso de Imanol a una persona con el propósito de ejercer presión en el cuerpo. Sobre el final de la prueba, Tusam mostró que Imanol no se lastimó la espalda y los famosos no pudieron salir de su asombro. "Yo siempre decía que detrás de Tusam había un verso. Fue increíble", expresó Martín Salwe, uno de los competidores más polémicos.

Locho Loccisano incumplió su contrato con El Trece y recibió una fuerte pena: de qué se trata

Locho Loccisano volvió a protagonizar un fuerte escándalo relacionado a El Hotel de los Famosos. Sin embargo, esta vez la situación tiene que ver con un incumplimiento por parte del modelo una vez que finalizaron las grabaciones del reality show. Al parecer, Loccisano habría incumplido su contrato con El Trece y el canal tomó una fuerte decisión al respecto.

Según explicaron Estefi Berardi y Pampito en Mañanísima, la actitud de Locho Loccisano generó gran indignación entre el resto de los participantes, motivo por el que exigieron una respuesta por parte del canal. ¿Qué hizo el modelo? brindó una entrevista con LAM cuando aún no lo tenía permitido por contrato.

"Molestó mucho, en todos los exparticipantes, la nota que Locho le dio a LAM. Hubo mucho enojo, mucho llamado a la producción. Reclamaron: '¿Por qué Locho puede hablar y nosotros no?'. Y lo que les dijo la producción a los participantes que hoy están dentro del hotel fue 'tranquilícense porque Locho va a recibir la penalidad'", contó Pampito al aire del programa conducido por Carmen Barbieri en la pantalla de Ciudad Magazine.

En este contexto, Estefi Berardi explicó que la pena impuesta por El Trece sería económica. "La penalidad es que no le pagan el total". "Claro, no le van a pagar el total por haber cometido un incumplimiento de contrato", afirmó Pampito.