Triunfó con Adrián Suar en El Trece y filtran que se va a Telefe

Una exitosa figura que trabajó en El Trece junto a Adrián Suar podría desembarcar en Telefe, la competencia más directa. De quién se trata.

Una conductora de televisión que trabajó con Adrián Suar en El Trece podría ser la nueva cara de Telefe, la competencia más directa en términos de rating. Se trata de Laurita Fernández, quien condujo Bienvenidos a bordo y es una de las candidatas a estar al frente de un importante reality show del canal de las pelotas.

Telefe arrasa con Gran Hermano, ya que pisos de 20 puntos de rating lo coronan como el canal más visto de todos. Una vez terminado el programa, que se estima que va a ser a fines de marzo de 2023, comienzan las grabaciones de Masterchef, el reality show de cocina que condujo Santiago Del Moro, quien no será el presentador en la edición 2023 y se tomará vacaciones.

Por este motivo, Laurita Fernández se ubica como unas de las posibles conductoras, al igual que Jey Mammón, con contrato vigente por su programa La Peña de Morfi, y Paula Cháves, ex conductora de Bake Off Argentina por la misma señal. Se estima que en las próximas semanas, la producción de Telefe daría su veredicto final para definir quién estará al frente de Masterchef.

Cabe recordar que la última edición del programa de cocina fue en 2022, bajo la conducción de Del Moro -actualmente en Gran Hermano-, y cuyo formato era solamente con personalidades famosas. La campeona fue Mica Viciconte, integrante de Ariel en su salsa, el ciclo del reconocido chef Ariel Rodríguez Palacios.

Pitty La Numeróloga desencajó a Laurita Fernández con una fuerte predicción

Laurita Fernández quedó totalmente desencajada con una inesperada predicción sobre su futuro que tuvo Pitty, la numeróloga. "¿Cuánto vas a esperar Lauri?", la interrogó, obteniendo una mirada de sorpresa de parte de la conductora angelada por Guido Kaczka.

Invitada a Bienvenidos a bordo (El Trece) Pitty lanzó un pronóstico sobre el futuro de la conductora, dejándola totalmente confundida. "Creo que en forma sorpresiva vamos a tener un nuevo festejo en el 2023. Vamos a festejar un acontecimiento de gente de acá adentro", empezó la numeróloga.

"Puede haber un casamiento, una unión y también la posibilidad de que la cigüeña llegue. ¿Cuánto vas a esperar Lauri?", arremetió ante la mirada de Laurita Fernández, quien solo atinó a reírse de los comentarios sin ningún tipo de respuesta sobre el tema.

También hizo lo mismo pero con la pareja entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. "Me voy más al futuro: ellos se están exponiendo mucho. No se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella. No veo que sea una relación duradera", lanzó de manera contundente en LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Al mismo tiempo, explicó que "es una pasión de jóvenes y están disfrutando", aunque enfatizó: "No creo que la relación tenga mucha continuidad".