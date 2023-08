Tras su internación, Luis Ventura contó el estricto tratamiento que debe seguir

El famoso periodista reveló cuál es el problema de salud que lo aqueja y contó qué tiene que hacer para curarse.

Luis Ventura se sinceró en América TV y contó detalles de la situación de salud que atraviesa. Luego de haber pasado unas horas internado, el periodista regresó a la pantalla chica y contó cuál es el tratamiento médico que deberá seguir.

El martes por la tarde, Ángel de Brito generó gran conmoción al anunciar que Ventura había sido internado tras realizarse unos chequeos de rutina. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero el periodista deberá tomar algunas medidas a raíz de los resultados que arrojaron los análisis. Precisamente, profundizó sobre este tema en A la tarde.

"Es algo que hago todos los años y sabía que los puntos fosforescentes iban a ser el sobrepeso y la glucemia en sangre", empezó por contar Ventura. Luego, sumó: "Tengo que bajar entre 12 y 15 kilos". Sin embargo, el Presidente de APTRA reveló que también tiene que someterse a algunas intervenciones quirúrgicas.

"Me tengo que realizar dos intervenciones importantes. Una es íntima y la otra es en la cadera", precisó. Luego, explicó: "Me tendría que haber operado ayer, pero no quise porque tenía un par de compromisos. Y la otra operación la estoy empezando a programar. Es con anestesia total, la intervención dura cerca de una hora. Es una operación de cadera, yo tengo destrozado el fémur de la pierna derecha".

