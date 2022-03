Tras el escándalo, reapareció Loly Antoniale: "Ganitas"

Luego de ser relacionada nuevamente con Jorge Rial, Loly Antoniale contó cuáles son sus planes laborales dentro del país.

Instalada en Córdoba para disfrutar de sus últimos días de vacaciones, Loly Antoniale habló de su futuro laboral. Hace ya varios años que la modelo se instaló en Miami y se alejó de la farándula argentina, sin embargo, fiel a sus raíces, siempre regresa al país con mucha expectativa. En esta ocasión, brindó una nota antes de regresar a la ciudad en la que reside y comentó cuáles son sus planes a futuro en Argentina.

En los últimos días, Loly Antoniale fue nuevamente relacionada con Jorge Rial luego de que el periodista anunciara su separación de Romina Pereiro. Los rumores de reconciliación entre la modelo y el conductor trascendieron rápidamente, pero ninguno quiso hablar al respecto del tema. En contraposición, Loly dio una nota con Intrusos y se enfocó en hablar de su futuro laboral dentro del país.

"Ya en una semana me vuelvo a Miami. ¡Ay, tengo calor!", empezó el móvil Loly Antoniale con gran energía. Pablo Layús fue el periodista encargado de llevar adelante la entrevista e indagó en el futuro laboral de la artista al verla tan cercana al país. Sorpresivamente, la artista contestó de forma contundente y dejando una puerta abierta para futuros proyectos.

"Tal vez sí, tal vez sí. Siempre que vengo a Carlos Paz a disfrutar de las obras de teatro me agarran esas ganitas de volver. Me encanta, siempre lo disfruto mucho y quién te dice...", lanzó Antoniale. De esta forma, la famosa modelo dejó en claro que no descarta la posibilidad de retomar el trabajo en Argentina, pero no especificó si volvería al teatro o a la televisión.

Pese a que hace ya unos años que Loly Antoniale se encuentra instalada en Miami, siempre quedó ligada al mundo del espectáculo argentino. La artista decidió trabajar como modelo en la ciudad estadounidense mientras los ecos de su fama en el país empezaban a disiparse, sin embargo, ahora volvió a colocarse en el foco mediático al volver estar relacionada con Jorge Rial.

El presente amoroso de Loly Antoniale

Luego de que la posible reconciliación entre Jorge Rial y Loly Antoniale quedara descartada, Pablo Layús quiso indagar en la vida personal de la artista. "¿Estás en pareja?", preguntó el periodista con la expectativa de obtener una información exclusiva, pero la respuesta de Antoniale lo descolocó.

"¡Pablo, basta! ¡Te estás abusando porque te quiero y porque está Flor en el programa!", se limitó a decir Loly, pero su respuesta no contentó al periodista. Insistente, Layús volvió a consultar y Antoniale se fue del móvil: "¡Me voy! ¡Muac! ¡Adiós!".