Tras el escándalo, el futuro laboral de Horacio Cabak es una incógnita

Luego de la ausencia de Horacio Cabak el pasado jueves en Polémica en el Bar se pensó con la idea de que el ex modelo y actual panelista deje definitivamente el programa. La situación se dio después del escándalo en el que se vio involucrado tras la pelea con su esposa por tener supuestas amantes.

En principio, no hay una situación definitiva sobre lo que pasará con el futuro de Cabak en el programa de América Tv. El programa que, actualmente, conduce Mariano Iúdica todavía no confirmó que será de la vida del ex modelo. No obstante, la que dio algunos detalles sobre lo que pasará con Cabak fue la periodista de espectáculos Evelyn Von Brocke. “Le pregunté qué iba a pasar con sus programas de televisión, concretamente con Polémica en el Bar y me dijo que no va a volver ni hoy ni mañana ni pasado ni seguramente toda la semana", sostuvo.

Con respecto a qué pasará a partir de ahora con la carrera del conductor, la misma periodista aseguró que, después de hablar con Cabak, puede decir que el modelo “Se va a tomar un tiempo porque quiere que esto se calme y sobre todo pensar”.

Por otro lado, también añadió que al actual defendido por Fernando Burlando "le gustaría salir a hablar en los programas de televisión de otras cuestiones de la vida, del país y no puede porque se ve presionado a hablar de su corazón.". Más allá del retorno -o no- de Horacio Cabak también se supo que varias mujeres irán a la justicia para enviar una carta documento a la ex pareja de Cabak quien, en diferentes medios, nombró a Rocío Oliva, por ejemplo, como la supuesta amante del conductor.

El testimonio de maltrato de Verónica Soldato, la ex esposa de Horacio Cabak: "Él cambió"

En el aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el conductor Ángel de Brito dio nuevos detalles de la separación de Horacio Cabak y su ex esposa, Verónica Soldato. El periodista de espectáculos reveló infidencias que fueron contadas por la propia protagonista, quien ya no convive en el mismo techo con el panelista de Polémica en el Bar.

Según los dichos de Ángel de Brito, la ex esposa de Horacio Cabak habría sufrido un maltrato interno en la pareja que luego decantó en el conocimiento de las infidelidades: "Siente que a partir de que Cabak tomó este rol más predominante, se volvió un personaje más importante por su faceta política, por los tuits, y la participación en América, en los programas, en Polémica, ella siente que él cambió de actitudes en su movimiento interno de la pareja".