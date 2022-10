Trabajó en Casi Ángeles y es participante de Gran Hermano: "Que se la banquen"

Una participante que ingresó a la casa de Gran Hermano tuvo un pasado exitoso en la famosa telenovela Casi Ángeles, emitida por Telefe, y también por otras de El Trece.

Gran Hermano tuvo un comienzo con mucha novedades y curiosidades. Una de ellas tiene como protagonista a una participante que trabajó nada menos que en Casi Ángeles, telenovela de gran éxito que fue emitida por la pantalla de Telefe entre 2007 y 2010, y que contó con 4 temporadas (579 episodios).

La persona en cuestión es Julieta Poggio, joven de 20 años que ingresó a la casa de GH y que tuvo un pasado actoral. Se desempeñó como actriz interpretando a una pequeña en la famosa novela creada por Cris Morena y fue compañera de elenco de Peter Lanzani, Lali Espósito, Eugenia Suárez, Nicolás Riera y Gastón Dalmau, entre otros y otras.

Como si fuera poco, Poggio trabajó en Consentidos, telenovela de El Trece emitida entre 2009 y 2010 que tuvo una temporada de 147 episodios. Asimismo, formó parte de la película Papá por un día, estrenada en 2009, con Nicolás Cabré, Gimena Accardi, Luisana Lopilato y Miguel Ángel Rodríguez como protagonistas.

Julieta Poggio tiene 20 años de edad, se desempeña como modelo, actriz y profesora de danza. De acuerdo a lo que comentó en su presentación para Gran Hermano, estudió "ballet y jazz, ,pero hoy en día, lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón". Asimismo, indicó: "Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta".

En tanto, Poggio dejó en claro que no le gusta "cocinar", "limpiar" ni "lavar los platos". "Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que que se la banquen, yo soy así", concluyó.

Grave denuncia contra una participante de Gran Hermano por maltrato infantil

Martina Stewart Usher, nueva participante de Gran Hermano 2022, generó una gran polémica por sus declaraciones homofóbicas. Pocos minutos después, salió a la luz que además tiene denuncias por maltrato infantil. "A mí particularmente me atraen los chicos, las chicas no me gustan para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", dijo la joven en su presentación.

Rápidamente, los usuarios de las redes expresaron su indignación. Fue entonces cuando una mujer contó que Martina había sido profesora de su hijo en la escuela y que maltrataba a los chicos. "Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", declaró la usuaria.

"¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", sumó la usuaria. Su mensaje se viralizó y los televidentes esperan que la producción del reality tome medidas al respecto.