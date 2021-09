Tomás Dente destruyó a Yanina Latorre en vivo: “Rotura de códigos”

El conductor de TV se abrió y fue contundente en su descargo contra la panelista de espectáculos. Yanina Latorre había descreido de información dada por Estefanía Berardi y ese fue el motivo del enojo del periodista.

El periodista Tomás Dente arremetió contra Yanina Latorre por haber descreído de la información de la panelista Estefanía Berardi, quien aludió a una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez. En su descargo, el conductor de televisión calificó la actitud de la esposa de Diego Latorre como una falta de códigos y fue lapidario.

“No hay rotura de código más fuerte que la de desacreditar al aire a un periodista, entre colegas. El periodismo de periodistas, a mí me parece nefasto y fatal que si vos llevás a una persona, que le va a aportar contenido periodístico a tu programa…es un despropósito estar cuestionándole todo”, expresó Dente y así defenestró el accionar de la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

“Me parece que si bien Yanina no es periodista, y está claro eso no está bueno que vos, en tu función de panelista, estés desacreditando lo que un colega está aportando al programa”, concluyó Dente al respecto.

En sus declaraciones, Latorre había dudado de las palabras de Berardi, quien habló con una moza que alega haber salido con Benjamín Vicuña cuando aún estaba en pareja con la China Suárez. “Si querés ser panelista reina la información es completa porque es incomprobable lo que decis. Esta información prescribió. Como dicen todos los casados cuando se acuestan con otras mujeres”, lanzó la botinera. Esa acotación le costó un reto de Ángel de Brito, que pidió: “Apaguen a Yanina, no te quiero escuchar a vos, quiero escuchar a ella. ¡¿Qué me importa?! Me importa la información de ella, tráeme la información y cuando vos la tengas te escucho”.

El enojo de Benjamín Vicuña con Estefanía Berardi

Ante las declaraciones de la modelo, Benjamín Vicuña se contactó con ella y le envió un contundente mensaje que demostró su hartazgo. Berardi se expresó al respecto en televisión: “Yo lo tomé más como algo personal, como un pedido de parte de él que no quiere que toque más el tema de la infidelidad. Para mí con un llamado estaba súper bien. Aparte, yo tengo códigos, siempre apuesto a la familia, ojalá que vuelva a estar bien con su mujer. Me pidió que no haga más referencia a su persona”.

“Por medio de la presente procedo a formular formal intimación para que de manera inmediata se abstenga de difundir, divulgar, exhibir, exponer, aludir, nombrar, referir y/o facilitar el medio, su programación a terceros para hacerlo tanto como figura invitada o panelista lo que sea en un carácter de periodista o no”, comenzaba el texto que en que Vicuña pidió que corten ese tema.