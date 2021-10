Tomás Dente apuntó contra la familia Montaner: "Hay una contradicción"

El periodista disparó contra la familia Montaner, en medio de todas las repercusiones por la noticia del embarazo de Evaluna y Camilo.

Los Montaner están en boca de todos luego de la noticia que compartieron Camilo y Evaluna, quienes contaron a través de una nueva canción que esperan a su primer hijo, Índigo. Tomás Dente fue uno de los que opinó de la familia pero, a diferencia de la opinión popular, tuvo un filoso comentario al tratarlos de "ostentosos".

En Editando Tele, el periodista manifestó que el catolicismo está en contra de la exposición de las riquezas, algo que para él ellos hacen constantemente y que los hace incongruentes. “Hay algo que pienso de los Montaner hace mucho tiempo y no sé si decirlo. Con todo el respeto del mundo, me parece un tipo maravilloso, súper noble, un gran artista, a los chicos no los conozco, pero tienen una actitud, algo con lo que yo no coincido y no comulgo”, comenzó en la emisión de Net TV.

La familia Montaner.

Tomás continuó con su picante análisis: “Ellos son tan creyentes en Jesucristo y profesan una religión tan maravillosa como es el cristianismo, el catolicismo, y por momentos suelen ser un poco ostentosos. La verdad que el mensaje bíblico que ellos siguen va en contra de mostrar la riqueza”.

Finalmente, Dente hizo hincapié en las contradicciones que encuentra entre el mensaje que la familia Montaner constantemente profesa y lo que muestran en las redes sociales, desde Ricardo, Mau y Ricky, hasta llegar a Camilo y Evaluna: “Yo entiendo que ellos se lo ganaron laburando, como todos, pero me parece que hay una contradicción, una incongruencia entre el mensaje que ellos predican, la religión que siguen, lo que muestran y de lo que hablan”.

Tomás Dente destruyó a Yanina Latorre

El periodista Tomás Dente arremetió contra Yanina Latorre por haber descreído de la información de la panelista Estefanía Berardi, quien aludió a una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez. En su descargo, el conductor de televisión calificó la actitud de la esposa de Diego Latorre como una falta de códigos y fue lapidario.

“No hay rotura de código más fuerte que la de desacreditar al aire a un periodista, entre colegas. El periodismo de periodistas, a mí me parece nefasto y fatal que si vos llevás a una persona, que le va a aportar contenido periodístico a tu programa…es un despropósito estar cuestionándole todo”, expresó Dente y así defenestró el accionar de la panelista de Los Ángeles de la Mañana.