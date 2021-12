Tití Fernández se cansó de Joaquín Levinton, se descompensó y fue atendido por un médico

MasterChef Celebrity 3 (Telefe) suele ofrecer diferentes situaciones en pleno programa de televisión conducido por Santiago del Moro, por lo que la emisión del lunes 6 de diciembre de 2021 no fue la excepción. De hecho, los protagonistas en este caso en el prime time fueron Miguel Ángel "Tití" Fernández y Joaquín Levinton.

El desafío de la noche tenía que ver con un trabajo en duplas llamado "El Muro", en el que cada uno de los integrantes tenía los ingredientes necesarios para llevar adelante una receta similar en “la caja misteriosa”. Sin embargo, la curiosidad era que cada concursante del reality show de cocina no podía ver lo que estaba haciendo su compañero, por lo cual las preparaciones se iban a ir complicando cada vez más ante la atenta mirada de los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Si bien las fórmulas fueron elegidas al azar, la más entretenida para el público resultó la que conformaron el periodista deportivo de 70 años y el músico de 46. Ellos debieron elaborar un pollo, aunque la condición era que ambos platos lograran “el mismo emplatado y el mismo sabor” en un plazo de una hora. Además, Betular les advirtió que uno tendría la primera parte de la receta y el otro la final, con lo cual la comunicación iba a ser fundamental.

Ya desde el comienzo de la preparación, todo fue muy divertido entre ellos, aunque al final se fue todo de las manos... “Pará, boludo, decime en serio. ¿Qué hago con el pollo?”, gritaba "Tití" tratando de entender las indicaciones del cantante de Turf. “¡Ya está, sacalo!”, le respondió el compositor, aunque su compañero no lo escuchaba.

Mientras seguían sin entenderse por el muro que los separaba, el artista le decía ”¡no te enojés!”, aunque Fernández no lo tomó tan bien y le respondió de manera lapidaria: “¡Vos me tenés que decir, hermano, tenés la receta! ¿Qué te crees, que soy ´Mandraque´ y puedo adivinar las cosas?”. No obstante, mientras Joaquín seguía dándole indicaciones del otro lado del separador le pedía: “¡No me grités!”.

“Parecés un loco, ´Tití´. ¡Te van a llevar al Borda!”, lo chicaneó Levinton para desatar la bronca aún mayor de su compañero de equipo. Encima, el comunicador tampoco se hacía cargo de su responsabilidad en su palabra habitual para el backstage: ”Me estoy volviendo loco, no puedo más de los gritos”, decía para hacerse el desentendido. Por su parte, el músico continuaba en la suya y le echaba la culpa al periodista ya que, según él, el intercambio no fluía "por los problemas auditivos" de quien trabaja en la TV Pública.

Igualmente, la parte más incómoda llegó sobre el desenlace, luego de que el comunicador prolongara sus diferencias momentáneas con el artista cuando le dijo “a las doce, el pollo con la pata para arriba; a las tres, el puré; la remolacha a las seis...”. Al instante y de repente, algo le pasó y no solamente tuvo que tomar asiento, sino que también debió ser atendido por un doctor en el lugar.

“No puedo más, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir un poco mal...”, admitió el protagonista. Sin saber lo que ocurría del otro lado del muro, Levinton seguía insistiendo para terminar de definir el plato sin obtener una respuesta, por lo que intentó probar con el megáfono, aunque el periodista dejó de participar mientras lo revisaba un profesional de la salud.

“En un momento me empezó a faltar un poquitito la respiración”, dijo luego. Y agregó, en tono de broma: “Joaquín, mirá lo que conseguiste, que entre el doctor a atenderme. La factura de la obra social te la paso a vos, loco”.

Por su lado, Joaquín explicó luego que a "Tití" le había bajado la presión: “No está para estos trotes, no está para seguirme a mí...”. Por su lado, Fernández completó: “Estoy haciendo memoria y no me acuerdo cuánto hace que no me sentía así”.