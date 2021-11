Tini Stoessel fue acusada de haber plagiado a un famoso futbolista en la coreografía de Bar

Tini Stoessel fue señalada en las redes por haber imitado a un reconocido futbolista de la Selección Argentina en su videoclip de Bar.

Tini Stossel se convirtió en tendencia esta semana después del estreno de Bar, su videoclip con L-Gante que fue furor en las plataformas musicales. En YouTube superó las 27 millones de reproducciones y en Spotify está a punto de llegar a las 14 millones. En una parte del audiovisual, hace una coreografía muy particular y los usuarios de las redes la acusaron de haberle copiado los pasos de baile a un reconocido futolista de la Selección Argentina.

Se trata de Alejandro “Papu” Gómez, que durante las concentraciones, suele ponerse a hacer unos movimientos de baile con las piernas muy divertidos que el resto de sus compañeros no pueden evitar filmar cada vez que los repite. En las redes, su paso se volvió su marca de agua e inmediatamente asociaron los de Tini con los suyos.

Fu un usuario de TikTok el que notó esta similitud entre los pasos de Gómez y de Tini e hizo un video de ambos que se viralizó en la plataforma. “¿Dónde vi esos pasos antes?”, dice un texto arriba del video de Stoessel bailando la coreo de Bar. “Obvio del Papu Gómez”, dice en la otra parte del clip, en donde aparece el futbolista haciendo sus pasos característicos.

Bar, la nueva alianza entre Tini Stoessel y L-Gante

Tini Stoessel logró una gran llegada al público juvenil durante estos últimos años, desde que comenzó a despegar su imagen de la serie infantil de Disney Channel, Violetta, y se lanzó de lleno a la industria de la música.

Por su parte, L-Gante está en el auge de su carrera: es uno de los artistas argentinos que más resonó este año gracias a Cumbia 420 e incluso, fue invitado a una gran cantidad de programas televisivos, como Almorzando con Mirtha Legrand, Polémica en el Bar y Los Mammones e incluso el presidente Alberto Fernández lo invitó a charlar a la Quinta de Olivos por el gran impacto que tiene entre los jóvenes.

Cuando Tini estaba planeando sacar Bar, de repente pensó que él era la persona perfecta para colaborar en la canción. “Le escribí a L-Gante y le dije: ‘Medio loco, pero tengo un temita que siento que te puede quedar bien’ y me dijo ‘mandámela de una’. Y cuando la escuchó me dijo: ‘Me enamoré de esta canción, vamos ya al estudio a grabarla’”, contó.

“Y literal, desde que grabó hasta el día de hoy, todos los días mandándome audios, videos con sus amigos escuchando el tema. Es muy fanático de la canción, mis amigas también. Se generó algo muy lindo con el tema”, continuó la artista. Para ella, pasó algo tan único con este tema por lo diferentes que son los dos y por cómo se complementan.

“Él hace un estilo de música y todo lo que es y representa L-Gante es algo muy particular y muy de él. Yo tuve una carrera completamente distinta, todo es muy diferente y eso genera también las ganas de ir a escuchar la canción, lo distintos que somos en el video y vocalmente y cómo se complementan nuestras voces. La canción cerró perfectamente siendo tan distintos los dos y a mí me encantan esos desafíos, me encantan a la hora de grabar videoclips, a la hora de pensar a quién puedo llamar para que me pueda aportar algo distinto, algo nuevo y con lo que pueda aprender. Todo eso me apasiona mucho”, cerró.