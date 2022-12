Tinelli se quebró y contó algo que pocos sabían: "En una clínica de Caballito"

Marcelo Tinelli dialogó con LAM e hizo una inesperada revelación personal sobre su difícil pasado.

Marcelo Tinelli charló con LAM en un móvil y sorprendió a todos al quebrarse y revelar algo que pocos sabían sobre su historia personal. "Hice un canje en una clínica de Caballito", aseguró el conductor al explicar una triste y dura situación que le tocó vivir hace ya varios años.

Pese a que los últimos años el rating no lo acompañó, Marcelo Tinelli es sin dudas uno de los conductores más exitosos de la historia de la televisión argentina. Con varios productos que fueron muy vistos en su época, el oriundo de Bolívar logró salir de "un lugar muy difícil", ya que según recordó en un diálogo reciente con LAM "venía de una familia de recursos limitados".

Es que mientras hablaban de la buena relación que Tinelli tiene con Soledad Aquino (la madre de sus hijas mayores), De Brito recordó lo delicada que estuvo ella de salud y cómo a pesar de todo el conductor trabajó ese mismo día. "A mí el laburo me sacó de un montón de situaciones, me dio las ganas de poder superar un montón de cosas que viví de chiquito", comenzó explicando el expresidente de San Lorenzo, al tiempo que reveló que tanto su padre como su madre tenían enfermedades complicadas.

"Cuando mi mamá no quiso volver más a Bolívar (por su enfermedad) me encontré con que de eso me sacaba el laburo", reconoció Tinelli, emocionado por el recuerdo de los distintos trabajos que lo ayudaron a superar esos difíciles momentos. Rememorando esas épocas complicadas, el conductor agregó: "Terminaba Radio Rivadavia y había veces que tenía que ir a internarla a mi vieja. Y había veces que también tenia que hacer canjes con clínicas psiquiátricas para que mi vieja pueda estar internada, porque yo no tenía plata".

"Había hecho un canje con una clínica en Caballito para poder internarla a mi mamá. Y esas menciones iban después en la Oral Deportiva", sumó el histórico conductor de Videomatch. Además de reconocer que el trabajo le dio "momentos hermosos" de su vida, explicó que el mostrar a sus más cercanos y a quienes lo acompañan en cada uno de sus proyectos es una forma de "agradecerle a la vida" el poder haber formado una familia y que lo haya sacado de "momentos difíciles y oscuros".

El proyecto de Marcelo Tinelli para 2023 que incluye a sus hijos: "En Punta del Este"

"Van a hacer el reality Marcelo con las chicas. Los... las Tinellis, con todos sus hijos. Ahora van a grabar en Punta del Este un avance, una presentación, y después en abril y mayo se graban los capítulos que son para una plataforma de streaming", explicó el conductor de América TV sobre el acoplamiento de Tinelli al auge de los realities familiares, como lo hicieron los Montaner y los Caniggia en los últimos años.

Laura Ubfal informó en su portal que Tinelli y El Trece terminaron su relación tras 17 años, tras el final de Canta Conmigo Ahora. Si bien en el verano se emitiría un spin off de ese reality, conducido por Manuel Wirtz, el vínculo entre el icónico conductor y el canal del Grupo Clarín habría llegado a su fin. "El reality sería para la plataforma Amazon Prime Video y Laflia encara otros proyectos para el 2023 que ya están en marcha en negociaciones con canales abiertos y streamings", agregó la periodista.