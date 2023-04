Tinelli recibió la peor noticia de Momi Giardina: "Dolor de panza"

El mensaje inesperado de Momi Giardina que habría encendido todas las alarmas en Marcelo Tinelli.

Momi Giardina hizo unas recientes declaraciones que habrían preocupado a Marcelo Tinelli, con quien se rumorea que mantiene un vínculo romántico en secreto. De acuerdo con estas versiones, ambos estarían saliendo desde hace un tiempo pero evitarían hacer pública la noticia. En este contexto, Giardina habló sobre un extraño dolor de panza que siente en algunas ocasiones.

Todo comenzó cuando Momi se incorporó como panelista a Nadie Dice Nada, el podcast de Luzu TV. En medio de un debate sobre los vínculos, la humorista hizo un potente descargo sobre sus últimas experiencias a la hora de relacionarse con hombres. Inmediatamente, sus fanáticos pensaron en que sus indirectas podrían estar dirigidas a Tinelli.

Una seguidora se acercó para pedirles un consejo sobre su situación amorosa, a lo que Momi le respondió, indignada: "Chicos, no hay que rogarle la atención a nadie, las cosas tienen que fluir y si no fluyen, chau. Les juro por Dios, me da dolor de panza leer esto. De verdad, da la casualidad que en todas estas conversaciones los hombres contestan así monosilábicos".

"¡Sé empático, no podés contestar con monosílabos. ¡Andá a cagar!", sumó, sumamente enojada y harta de los hombres que se manejan de ese modo. En esta línea, Momi destacó que "una cosa es cuando hay interés, y otra cosa es esto de que quizás una mina no te gusta, pero igual le contestás de una manera para tenerla ahí, porque a vos por tu ego, te gusta tener a la minita ahí". "Y con eso andate a cagar", enfatizó la actriz.

Por último, le dijo a la mujer que estaba del otro lado que, probablemente, a aquel chico no le interesa estar con ella. "No hables, andá con las acciones, bebé. Se piensas que son sultanes, que hay que tenemos que estar a la disposición de ellos, pero ¿quién carajo se piensan que son? Yo no voy a estar a tu disposición, cuando yo quiero también quiero", cerró, furiosa.

Momi Giardina habló sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

A pesar de los rumores de romance, Momi aseguró, durante una entrevista con con María Laura Santillán en Infobae, que se conocen desde hace años. "Me llevo muy bien con Marcelo. No hagas que yo me ría para generar, porque viste cómo son los titulares, te reís y 'Momi se rió cuando le preguntaron por Marcelo'. Me llevo muy bien con él, con sus hijas...", comenzó la actriz. Y agregó que fue durante la pandemia del coronavirus cuando su vínculo se volvió más estrecho, porque comenzó a hablar mucho con sus hijas.

"Ellas se reían con el personaje de influencer que yo hago, había un ida y vuelta entre nosotras y volví a la buena onda con Marcelo. Lo conozco hace mil años. Es eso", aseguró. En esta línea, dio a entender que tiene un vínculo muy fuerte con el conductor, ya que se conocen desde hace años y su primer trabajo más importante fue con él. "Tengo una relación hoy de amistad y de buena onda, pero también lo conozco un montón porque trabajé muchos años con él", cerró.