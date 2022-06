Tiembla Macri: Esmeralda Mitre reveló a qué periodistas quiere echar de La Nación

La celebridad se expresó sobre los cambios que hará en su canal cuando pueda tomar decisiones. Esmeralda Mitre dio a conocer su opinión sobre los periodistas de La Nación Más.

Esmeralda Mitre sorprendió al revelar los nombres de los periodistas que sacaría del canal de televisión, La Nación Más, ya que es una de las dueñas de la emisora. La exparticipante de Bailando por un sueño reflexionó sobre el sesgo partidario de muchos comunicadores que incentivan el odio y el fanatismo desde su lugar en los medios.

"En este tiempo estuve pensando el directorio ideal. Elegí un equipo que es secreto todavía pero es magnífico, ya me dieron el ok y son personas muy conocidas y muy importantes, que serán los asesores externos de la sociedad anónima, que son los que crean las ideas, es un equipo que ya está armado", expresó la hija de Bartolomé Mitre en diálogo con Karina Mazzocco en su programa, A La Tarde.

Mitre dio su opinión ante la calidad periodística de cada uno de los miembros de La Nación Más y lanzó: "Me parece que esté, es un honor que esté en el diario, es una mujer muy preparada, es politóloga y me consta que se rompe el alma trabajando", sobre Marina Calabró; "Me parece que ha mejorado un poco este último tiempo. Creo que mis comentarios un poco los bajaron un poco", sobre Eduardo Feinmann; "Si yo tuviera que tomar una decisión lo sacaría", sobre Luis Majul, "Me parece que está bien, pero todos tienen que tener un pensamiento plural y no ser extremadamente contrario de una manera tan ruin", sobre Jonatan Viale. Además, Esmeralda reveló que dejaría en la emisora a Luis Novaresio, Fernando Carnota y Pablo Rossi.

"Yo no voy a hablar de las personas que están a cargo del diario, pero puedo opinar de mi diario y creo que hoy hay un autoritarismo con respecto al periodismo. No sé si son todos buenos profesionales, la verdad yo me lo replantearía. Hay periodistas que están todo el día maltratando a las mismas personas", concluyó la celebridad.

Esmeralda Mitre sobre su espera para poder tomar decisiones en La Nación

"Ni bien la justicia deje de dormir la siesta y decidan lo que corresponde ingresaré y haré lo que deba hacer", soltó la empresaria en diálogo con Elizabeth "La Negra" Vernaci en su ciclo de Radio Pop 101.5. Y agregó: "Ni va a haber maleducados y si puedo, voy a echar gente. La programación le parece una catástrofe. Estamos hablando de gente tilinga, ordinaria, que no es plural, que no es liberal".