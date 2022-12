Thiago destrozó a Daniela en Gran Hermano y reveló lo que nadie esperaba

Los participantes de Gran Hermano transitan una nueva crisis dentro de la casa. Qué dijo Thiago sobre Daniela.

Thiago y Daniela suman una nueva pelea en la casa de Gran Hermano, luego de que estos últimos días se hayan mostrado muy acaramelados. Después de varias discusiones entre ellos, el joven de 19 años mantuvo una charla íntima con parte de los integrantes del reality show de Telefe para referirse a su novia de una forma muy contundente.

Maxi, Alexis "El Conejo" y Marcos escucharon atentamente el relato de Thiago, quien se mostró fastidioso por la situación con Daniela. "Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo", expresó el participante oriundo de González Catán.

"Entramos como participantes y salimos como psicólogos, boludo", le dijo Alexis. Sin embargo, poco le importó el comentario de su compañero ya que reveló qué podría haber dicho al ingresar al reality show.

"Tendría que haber entrado diciendo que era gay", lanzó frente a la sorpresiva reacción de Maxi, Marcos y "El Conejo". Esta situación generó un gran enojo en los fanáticos de Gran Hermano, quienes se expresaron en las redes sociales en rechazo a las palabras que usó para referirse a Daniela.

El calvario que vivió la hermana de Thiago, de Gran Hermano

Camila, la hermanastra de Thiago Medina, participante de Gran Hermano (Telefe), abrió su corazón y confesó que intentó suicidarse luego de la muerte de su madre.

La hermana de Thiago, el participante que trabajaba como cartonero antes de entrar a la casa, dio una entrevista íntima en El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM) en la que contó en profundidad su historia de vida y cómo la afectó el fallecimiento de su mamá.

"Es algo que no pudo cicatrizar. A veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones, pensé en matarme", contó la joven. Y aunque intentó quitarse la vida, en ese mismo momento sintió que su madre la detuvo. "Me fui a la costa una vez y no se que pasó, pero se que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol... Se cortó la soga, se quebró. Tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28", recordó Camila.

Afortunadamente, contó con el apoyo de su familia en aquel duro momento. "El apoyo lo tuve de mi papá y de mi madrina del corazón, mi mamá mi todo, se llama Karina. Ella es todo para mí, ella me contuvo. Abro mi corazón porque sentí decirlo. Uno puede decir, 'falleció tu mamá', pero nada es fácil en la vida. Tuve un Dios y a mi mamá que siempre me aguarda. A veces pregunto de dónde saco tanta fuerza para salir adelante", concluyó la hermana de Thiago.