Test de coronavirus: movilero de C5N falló en vivo dos veces cuando realizó la prueba de olfato

El periodista de C5N Diego Gabriele pasó un incómodo momento al aire al someterse a una prueba de olfato para prevenir posibles casos de coronavirus y fallar en sus respuestas.

El movilero fue enviado a la ciudad correntina de Mocoretá para mostar como se trabaja para evitar contagios tras el fin de la fase 1 y debió pasar el test que permite observar posibles casos de COVID-19, donde no le fue muy bien.

La prueba de Gabriele fue transmitida en vivo por el canal y el cronista se sorprendió frente a sus dos errores al detectar las fragancias. "Si fallo en esta creo que no entro a Mocoretá", se lo escuchó decir entre prueba y prueba.

Según varios exámenes realizados sobre personas que atravesaron el coronavirus, la pérdida del olfato se convirtió en una consecuencia recurrente de la enfermedad. No obstante, el test no alcanza para determinar si una persona está infectada o no.