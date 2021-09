Tensión total: Ángel de Brito entrevistó a Pampita y la China Suárez salió al cruce

La actriz utilizó una de las opciones de restricción en redes en contra del programa conducido por Ángel de Brito. Desde la cuenta del ciclo, expusieron a La China Suárez.

La China Suárez mostró una vez más su hartazgo ante los programas de chimentos y tomó una drástica decisión al respecto. A través de su cuenta de Twitter, la actriz se cobró venganza de Ángel De Brito y Los Ángeles de la Mañana.

Desde Los Ángeles de la Mañana expusieron que la actriz había bloqueado el perfil oficial del programa conducido por Ángel de Brito, poco minutos después de la emisión de una entrevista a Pampita en el ciclo.Cabe aclarar que la madre de Rufina, Magnolia y Amancio se encontraba de viaje cuando Pampita estaba al aire en LAM, por lo que quedó en claro que el motivo de su bloqueo fue el ensañamiento de ese programa con su privacidad.

A semanas del anuncio de su separación de Benjamín Vicuña, la actriz se manifestó en un video sobre las especulaciones de los medios: “No siempre tiene que haber una infidelidad, las personas se pueden separar en buenos términos. Basta”.

Las declaraciones de Pampita en su entrevista con Ángel de Brito

En su descargo, Pampita se refirió a cómo atraviesa la vida después del fallecimiento de su hija Blanca. “Es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle a otro, y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video”, comenzó su relato.

También se expresó sobre el homenaje que le hicieron a la niña en el día que hubiera cumplido 15 años, en mayo de este año: “Quería un lindo recuerdo para los chicos, transformarlo en algo lindo, una donación y que sea tangible para los niños, no sabía a quién donarle la plaza y a una amiga a los dos días de que se lo conté fue a Pilar y vio a una monja chilena pidiendo que arreglaran la plaza y conseguimos un super juego que otra amiga conocía al distribuidor, y fue como una señal de que era eso lo que teníamos que hacer”.

“Con Benjamín tenemos buena relación. Criar a los chicos te hace priorizarlos, desde el principio, ellos tienen que ser lo único importante, a veces me cansa que me pregunten de él porque no son mis temas. ¿Si trabajaría con él? No se me ocurre, no sé. Siempre la familia fue lo más importante”, concluyó Ardohain sobre su relación con Vicuña.