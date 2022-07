Tensión: Ariel Rodríguez Palacios menospreció a Mica Viciconte en vivo

Ariel Rodríguez Palacios festejó el primer mes de su programa en Telefe y arrojó un comentario despreciativo a su compañera, Mica Viciconte.

Ariel en su salsa cumplió un mes en Telefe y Ariel Rodríguez Palacios abrió la emisión especial con un duro comentario para Mica Viciconte, su compañera en el set de televisión. Sin filtro, el chef lanzó un comentario despreciativo y destapó una olla de sospechas en torno al vínculo que tendría con la influencer.

El cocinero manifestó su alegría por volver a la televisión, aunque también mostró su disconformidad con el equipo de trabajo que le tocó para animar el magazine gastronómico. "Hace un mes que estamos acá en Telefe. Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos", indicó.

"Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien", sumó el panelista de farándula Nicolás Peralta, rápidamente contradecido por Palacios. Sin filtro, el chef cortó el clima con un fulminante "a mí me pareció eterno". "¿Si la estoy pasando bien? Sí, siempre la paso bien en la tele. El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas (como son)… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!", arremetió.

No conforme con el afilado comentario para Viciconte, Rodríguez Palacios cargó contra Peralta: "Después Nico que decís '¿cuál es éste?'. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca". Luego de "las bromas" de Ariel, las redes sociales estallaron en rumores sobre un supuesto quiebre en la relación de las figuras.

Qué dijó Mica Viciconte sobre los rumores de pelea

“Me están preguntando noteros y demás. No hay ningún tipo de mala relación. En la parte laboral nos llevamos todos súper bien, la pasamos bien y nos está yendo bien, que es lo más importante", manifestó Mica en sus redes sociales, desmintiendo cualquier enfrentamiento con el conductor. También. aprovechó para hacer una reflexión que cierra el tema que alimenta los rumores: "Estamos muy felices y yo, en lo personal, estoy muy feliz de estar trabajando y de que todo marcha súper bien. Así que no inventen”. Más allá de la palabra de la ganadora de MasterChef Celebrity 3, esta no sería la primera vez que Rodríguez Palacios maltrata a Viciconte. Semanas atrás, el chef le corrigió al aire su mala pronunciación de la palabra "pastafrola".