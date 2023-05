Telefe | Wanda Nara rompió el silencio en medio de los rumores de renuncia a Masterchef: "Lo que viene"

La celebridad de redes medio a conocer qué hará en su vida profesional después de los rumores de conflicto en Masterchef. El conflicto de Icardi con Moria Casán habría generado resquemores entre Wanda Nara y Telefe.

Wanda Nara habló sobre su futuro profesional a corto plazo después de que en la prensa se hablara de conflictos entre ella y autoridades de Telefe. La actual conductora de Masterchef Argentina descartó las dudas de sus seguidores en relación a su continuidad en televisión.

"Hola, Wan. ¿Qué sigue después de Masterchef?", escribió uno de los seguidores de la botinera en una caja de preguntas que la celebridad de redes dejó a disposición para que sus fans le consulten sus dudas. Por su parte, la exparticipante de Bailando por un sueño no dio demasiada información sobre su futuro profesional pero lanzó una frase que dio a entender que habrá más proyectos este año.

"Todo lo que viene es increíble", respondió sin tapujos la dueña de una marca de cosméticos y así dejó en claro que se vienen nuevos proyectos tras la finalización de Masterchef.

Las especulaciones de conflictos entre Nara y las autoridades de Telefe surgieron después de la pelea de Mauro Icardi y Moria Casán en redes sociales, en la que la influencer terminó indirectamente involucrada. El notero de LAM interceptó a Wanda en la vía pública para preguntarle acerca de los últimos escándalos en los que estuvo envuelta y ella optó por no dar respuesta alguna al respecto.

"Bueno, ahí estaba Wanda como diva con su séquito. Para mí, ella quería contestar porque tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero desde Telefe, le pidieron que no hable con la prensa. Que no se armen bolonquis, que quieren un perfil bajo, que el programa esté tranquilo", enunció De Brito sobre los resquemores que habría entre al diva y la producción de Telefe.

El duro tweet de Moria Casán contra Mauro Icardi

Después de días de una pelea originada por una observación que Moria hizo sobre la pareja de Nara e Icardi, en la que aludió a que el futbolista estaría interesado en probar otras experiencias a nivel íntimo. Eso provocó el enojo de Mauro y culminó con un lapidario tweet de Casán en su contra.

"Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor", escribió "La One". Y siguió: "Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento".