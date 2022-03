Telefe sorprende y roba un programa de Guido Kaczka para aplastar a El Trece

Telefe vuelve a los clásicos y para el 2022 revivirá un ciclo históricamente conducido por Guido Kaczka, figura actual de El Trece.

Telefe prepara su grilla de programación 2022 y una de las grandes contenidos que renovarán la señal es el histórico ciclo El último pasajero, originalmente conducido por Guido Kaczka (actualmente una de las estrellas de El Trece). ¿Se viene el pase del año?

El programa de entretenimientos enfocado en estudiantes secundarios habilitó hoy la inscripción para quienes estén interesados en participar. El ciclo que ya estuvo en pantalla entre 2005 y 2009 con Guido Kaczka como animador, y que fue un gran impulso para su carrera como presentador, volverá a Telefe con otros conductores. Kuarzo, empresa dirigida por Kaczka y Alberto Koffman, se hará cargo de la producción: un dato para nada menor ya que el conductor de Los 8 Escalones estará trabajando en simultáneo para El Trece y Telefe, fuertes rivales en la batalla por el rating.

Como buen heredero actual del recordado Feliz domingo, El último pasajero invita a estudiantes de secundario a participar de diversos juegos y pruebas contra otros chicos y chicas que van tras el mismo objetivo: ganarse el viaje de egresados a San Carlos de Bariloche. Aunque la fecha de estreno del programa no está aún definida, Telefe abrió la convocatoria a los y las estudiantes, con la única condición de que sean parte de la promoción 2022 y 2023. Según el periodista Pablo Montagna (La Nación), Nicolás Occhiatto y Flor Vigna serían la pareja de conductores que arengarían a los jóvenes en los distintos juegos del ciclo.

Entre los requisitos que se piden para poder participar de El último pasajero, se solicitan los datos del colegio a participar, la cantidad de alumnos a viajar, los datos de un adulto responsable y un video y una foto que permitan conocer al curso completo. El enlace para anotarse es: https://mitelefe.com/convocatorias/participa-en-telefe/anotate-en-el-ultimo-pasajero/.

Guido Kaczka, conmocionado con participante de Los 8 Escalones: "Voy a morir"

Guido Kaczka vivió un momento sumamente emotivo en Los 8 Escalones, programa que conduce en El Trece. Durante la transmisión del pasado lunes, el conductor se mostró conmovido con el relato de una participante que compartió una dura experiencia personal.

Al momento de realizar las presentaciones de cada uno de los concursantes, Kaczka le cedió la palabra a Gabriela, que aseguró que en caso de ganar, prometió encontrar un lugar para vivir con sus hijas. En aquel momento, la mujer relató su historia: "Cuando fallece mi papá... Mi papá siempre nos dijo que edifiquemos ahí y nosotros queríamos intentar tener algo nuestro, con nuestro trabajo".

"Al fallecer mi papá, decidimos edificar en la casa de mi mamá, y mi mamá es una persona muy complicada", continuó la participante. Y reveló cuál es el conflicto que tuvo: "Mi mamá nos sacó la casa que habíamos construido". En tanto, detalló que la Justicia le devolvió la chance de vivir en su hogar: "Gracias a Dios, el 11 de enero, el juez dictaminó devolverme las llaves porque se comprobó que todo lo que ella decía era mentira, y pude verificar que era mi casa, y todo... esto lo llevo acá y se lo tengo que devolver a mi hija… en plena pandemia, el 3 de mayo, la sacaron 3 policías y un juez con una bebe de cuatro años, y dos meses a la calle".

"Voy a morir con eso, porque una madre no hace eso, una madre protege y abraza... una madre está siempre hasta el final con un hijo. Por eso estoy acá. Tengo dos trabajos, trabajo en un consultorio odontológico y de ahí me paso a buscar a los chicos, pero no me alcanza. De alguna forma, quiero ayudar a mi hija", culminó Gabriela, entre lágrimas y con un profundo dolor.