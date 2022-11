Telefe prepara una fuerte apuesta encabezada por un conductor estrella

El canal de las pelotas hará una nueva apuesta con un formato dedicado a una personalidad de la televisión. Telefe hará un cambio en su programación en 2023.

Telefe tendrá cambios en su programación el año que viene y un reconocido conductor de televisión anunció que será parte de ese rearmado de grilla. Se trata de Jey Mammón, quien anunció que además de continuar con La Peña de Morfi, tendrá su propio ciclo en el canal de las pelotas.

El humorista y presentador televisivo se pronunció sobre su futuro profesional en diálogo con Ángel de Brito para LAM y soltó: "La Peña hasta diciembre y en el verano descansar un poco. El año que viene seguramente continuará La Peña y se vendrá El Show Mammón. La idea es hacer ambos programas".

De Brito también le consultó a Mammón sobre su relación con su compañera en al conducción, Jessica Cirio. "Me llevo bárbaro con Jessica, bárbaro. Es un amor, re buena compañera. No la conocía. ¿Viste que parece una re frase hecha cuando decís que es re buena compañera y que te llevás bárbaro? Pero es así. Es divina", respondió el conductor de TV. Y al ser consultado por los rumores de rispideces con la modelo, enunció: "La realidad es que no, creo. Porque ella no tiene conflicto".

Jey Mammón sobre el Orgullo LGBTIQ+

"Ampliar un poco el concepto, hablar del orgullo LGBTIQ+ en el sentido del orgullo del mundo de la diversidad. Porque no es solamente gay sino bisexual, del mundo trans, de la diversidad. Y hablar del concepto del orgullo, me gusta aclarar que no estoy orgulloso de ser gay, así como el heterosexual o la heterosexual no está orgulloso, orgullosa, de ser heterosexual", comenzó su descargo el humorista en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y agregó: "El concepto radica en ser con libertad, sin que te importe lo que piense, lo que sienta o lo que diga el otro o los demás. Jáuregui decía que en un mundo que nos educa para la vergüenza el orgullo es una respuesta política. Cada vez menos nos educan para la vergüenza, pero todavía falta mucho".

Mammón habló sobre la poca representación que había cuando +él era chico en los medios de comunicación de personas de la comunidad LGBTIQ+. "Cada vez que hablo de lo que a mí me tocó transitar, un pibe o una piba de 20 años me mira… no entiende por qué fue tan difícil para mí. Tampoco yo puedo entender que una persona de 70 cuando era joven iba preso, ni hablar de gente que han matado o que la han echado de su casa, como sigue pasando hoy día también", cerró.