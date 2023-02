Telefe en llamas: una participante de The Challenge destruyó Gran Hermano

A pocas semanas para el estreno de The Challenge, el nuevo reality de Telefe, una de las participantes lanzó un fulminante dardo contra Gran Hermano.

La exatleta y modelo Virginia Elizalde es una de las participantes de The Challenge, el reality que se estrenará en Telefe el próximo 13 de febrero, y tomará el lugar de Gran Hermano. A pocos días de la primera emisión, Elizalde disparó artillería pesada contra el programa que conduce Santiago del Moro: "Acá hay una meta".

En diálogo con Radio Ciudad (La Once Diez), la veterana exatleta diferenció la competencia presentada por Marley del imbatible Gran Hermano al sentenciar: “Esto no es Gran Hermano, acá hay un motivo, una meta, una concentración, un motivo para hacer algo, lo que pasa cuando llegas a la meta, es lo que le pasa a los deportistas cuando consiguen algo. Todo el tiempo tenés un objetivo acá, es un reality, pero es como si fuera una carrera de muchos días".

"A mi lo que me gustó de entrada cuando me llamaron es que esto era un desafío, sentí que estaba bueno demostrar que siempre hay que animarse a hacer algo más, demostrarse a sí mismo que se puede cuando crees que no se puede. Yo tengo 68 años, y siempre quiero animar a que se puede, mi salud y mi estado físico son gracias a mantenerme en movimiento, mientras mejor están tus músculos, mejor están tus articulaciones, quiero demostrarle a todas las mujeres y hombres que siempre tenés la edad para hacer lo que quieras", agregó Virginia Elizalde, dando sus razones para aceptar estar en The Challenge.

También, Virginia admitió haberse sentido muy cómoda con la experiencia que le trajo el juego: “Yo estoy muy feliz de haberlo hecho y se armó un grupo hermoso. Mi miedo mayor eran las polémicas, convivir con mucha gente conocida y que lo televisen, pero fue increíble, espectacular. Cuando competís con alguien te queda una sensación muy linda, lo bueno que pasó es que con todos hicimos duplas y equipos, y se armaba un ambiente super lindo”.

"Las competencias son realmente muy complejas. Muchos de los que están en el programa, no podían creer que hicieron lo que hicieron. Realmente no podíamos creer el nivel de producción. Hasta que llegas al lugar de la competencia, no sabés lo que tenés que hacer. Es una adrenalina y una aventura increíble, está realmente buenísimo. Cada una de las pruebas tiene algo que sentías que no lo podías hacer”, cerró.