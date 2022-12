Telefe 2023: qué programas y figuras tendrá el canal el año entrante

Telefe presentará nuevas apuestas de reality shows, ficciones y programas de actualidad en el 2023.

El 2022 fue otro gran año para Telefe, ya que dio en la tecla con la mayoría de sus apuestas. El regreso de Gran Hermano a la pantalla fue el acierto televisivo más grande de los últimos doce meses; generó un engagement inusitado en todos los rangos etáreos y obtuvo marcaciones récord de rating para la industria televisiva actual.

Los programas y figuras de Telefe en 2023

Gran Hermano

Gran Hermano continuará en pantalla hasta marzo, como estaba planeado desde el inicio del reality show, a pesar de los reingresos que ha habido en las últimas semanas a la casa de Telefe. Santiago Del Moro informó que puede que haya galas de eliminación en las que varios participantes abandonen la casa, para que el cierre del programa se de en la fecha estipulada.

Marley

Por el Mundo llegó a su fin el 18 de diciembre, el día en que Argentina se consagró Campeón del Mundial en Qatar, pero Marley estará a cargo de dos programas nuevos: The Challenge y Survivor.

Uno de ellos será The Challenge Argentina, un ciclo de desafíos físicos y destrezas, en el que los concursantes deberán convivir. Los participantes del reality, formato que ya ha tenido 28 temporadas alrededor del mundo, serán Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

Survivor se trata de un formato creado en Estados Unidos, donde los participantes deben sobrevivir en una isla y pasar pruebas relacionadas con destrezas físicas. El reality se trajo a Argentina en el 2000, bajo el nombre Expedición Robinson, con la conducción de Julián Weich por El Trece.

Susana Giménez y MasterChef

Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe en 2023 con su programa de entretenimientos y actualidad, que no está al aire desde 2019. Así como Masterchef volverá al ruedo, con Donato Di Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurados.

Marley, Susana Giménez y Lizy Tagliani serán tres de las figuras de Telefe en 2023.

Novelas Turcas y más realitys

Eda y Serkan: ¿Será que es amor? es la novela turca a la que apostó Telefe para el próximo año. Se trata de una ficción éxito en 12 países, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía. Eda es una joven que trabaja en una florería y sueña con convertirse en una paisajista exitosa. Todo parece ir bien en su vida, hasta que le cancelan su beca y se ve obligada a abandonar la universidad. En búsqueda de respuestas, Eda culpa a Serkan Bolat, uno de los financistas principales de la beca, conocido por ser uno de los solteros más codiciados de Turquía.

Otra apuesta de Telefe será Got Talent, con Lizy Tagliani como conductora. Se tratará de una competencia a la que podrán acudir personas que consideren tener una habilidad o destreza en particular, sin importar la categoría. El casting no presentará límite de edad, lo que enriquecerá la dinámica del reality. Es el mismo formato que Talento Argentino, programa conducido por Mariano Peluffo en 2008, donde los jueces eran Catherine Fulop, Kike Teruel y Maximiliano Guerra.

Las palabras de Susana Giménez sobre su regreso a la televisión

"Estoy un poco lejos para estar allá, así que tengo que saludarlos a la distancia. Es un placer se parte de la familia Paramount y espero que el 2023 sea un año de grandes novedades", enunció la diva desde un video que se transmitió en un acto para prensa de Telefe, según citó Télam.