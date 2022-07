Tamara Báez se fue de la casa en la que vivía con L-Gante: qué pasó

Tamara Báez reveló que se fue de la casa en la que vivía con L-Gante con su hija Jamaica: fuertes rumores de separación.

Tamara Báez se fue de la casa en la que vivía con L-Gante: "No me sentía cómoda"

Tamara Báez se fue de la casa en la que vivía con L-Gante: "No me sentía cómoda"

Tamara Báez, la novia de L-Gante, hizo un sorpresivo anuncio en sus redes sociales: que abandonó la casa en la que estaba conviviendo con el cantante y se fue a vivir a otra casa con Jamaica, su hija en común. Esto despertó una enorme incertidumbre entre los fanáticos de la pareja y corrieron fuertes rumores de separación.

Resulta que L-Gante y Tamara están construyendo una casa de cuatro pisos. Durante todos estos meses, vivieron allí a pesar de que la casa estaba aún en plena construcción. Sin embargo, la joven se cansó y contó en sus redes sociales que se mudó con su hija: "Me mudé y mañana armo mi vestidor. Más cómodas y tranquilas con mi bebé", publicó.

Inmediatamente, las redes de Tamara se llenaron de preguntas por parte de sus seguidores para saber si se había separado del cantante de Cumbia 420. "¿Y ahora quién vive en la casa de cuatro pisos?", le preguntó una usuaria, a lo que Tamara respondió: "Esa está en proceso de terminar. Estoy consiguiendo todo para terminar el living de abajo y las cosas que me faltan de la cocina”.

Historias subidas por Tamara Báez a su cuenta de Instagram.

Al rato, otra usuaria le preguntó por qué se había vuelto a mudar y la joven contestó: "Porque en la otra no me sentía cómoda y era como muy apagada". Con esta explicación, quedó claro que L-Gante y Tamara no se separaron sino que se mudaron a la otra casa de manera temporal hasta terminar la nueva.

Los problemas de salud de Tamara Báez tras su embarazo

Al igual que muchas mujeres, Tamara sufrió un desbalance hormonal en su cuerpo después de haber dado a luz a su hija Jamaica. Muchos seguidores le hicieron preguntas sobre sus dientes y sobre lo mucho que había adelgazado. Ya harta de este tipo de comentarios, la novia de L-Gante reveló qué es lo que le está pasando y pidió que dejen de criticarla.

Estos comentarios surgieron a partir de una foto que se tomó en ropa interior para mostrar sus tatuajes. Según muchos usuarios, se la veía mucho más delgada e incluso se le marcaban las costillas. “Ahora estoy en el proceso de aumentar de peso. Me saltó tiroides y Jami me está consumiendo literal. En vez de criticar, guarden sus palabras”, publicó Tamara en su furioso descargo. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la critican por su imagen en las redes sociales.