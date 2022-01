Suspenden MasterChef Celebrity tras un nuevo caso de coronavirus en el set

MasterChef Celebrity suspenderá sus rodajes por un tercer caso de coronavirus en el set desde que arrancó el programa.

MasterChef Celebrity tuvo varios contagiados de coronavirus. En medio de la nueva ola de casos en el país, el reality show de cocina de Telefe tuvo que tomar una drástica medida: cancelar los rodajes después de que una participante diera positivo. Esta es la tercera concursante que contrae el virus, después de Joaquín Levinton y Denise Dumas.

En estos dos primeros casos, la producción evitó cancelar los rodajes y la idea era buscar reemplazos. Sin embargo, en esta situación decidieron que lo mejor era posponer los rodajes para más adelante y suspender el de mañana, lunes 10 de enero.

La primicia la dio Lío Pecoraro a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió: "#ElRunRun! 12:38. Otro caso más de COVID en @MasterChefAR #MeryDelCerro. Se suspende la grabación de mañana lunes ya programada. Pronta recuperación y a cuidarse”. Debajo, puso una foto de la exestrella de Casi Ángeles, a quien los internautas le enviaron saludos y fuerzas a través de las redes.

Por ahora, no hay información sobre cuándo retomarán los rodajes ni sobre qué medidas tomarán desde la producción para evitar nuevos contagios. Otro de los cambios que hubo recientemente fue la retirada temporal de Mica Viciconte, que se pidió unos días para descansar mientras transita su embarazo, y fue reemplazada por Malena Guinzburg.

El descargo de José Luis Gioia tras su retirada de MasterChef Celebrity

Recientemente, José Luis Gioia tuvo que irse del reality por cuestiones de salud. Después de que salieran rumores falsos sobre esto y de los dichos de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, el actor publicó un video en su Instagram a modo de descargo contando qué fue lo que pasó en realidad.

“Voy a aclarar algo porque me estuvieron llamando y porque Rodrigo Lussich y Adrián Pallares estuvieron hablando, como dicen ellos, de 'Mastertongo'. Se ve que Santiago del Moro dijo que yo estaba con prescripción médica y que por eso no me presenté al repechaje de MasterChef. Sí, realmente no me presenté por prescripción médica”, comenzó.

Sobre las falsas versiones que decían que él había hablado mal del jurado y de que se llevaba mal con el equipo de MasterChef, Gioia lo negó rotundamente y aseguró que son puras mentiras de Pallares y Lussich para ganar rating.

“No es necesario hacer todo esto. Estoy bien de salud, por prescripción médica no volví a MasterChef, pero nunca hablé mal del jurado. Me parecen tres caballeros y es divertida la posición de cada uno”, continuó. “Así que bueno, 'Los Escandalones' o 'Los Escandaboludones' que ponen... basta de mentir para hacer escándalo, yo no me llevo mal con nadie. Y la producción de MasterChef es maravillosa, me ha tratado de manera maravillosa. Nunca hablé del jurado, quiero aclarar esto”, cerró.