Susana Roccasalvo reavivó su pelea con Ángel de Brito y el periodista explotó: "Mentirosa"

El periodista no soportó la bronca y arremetió contra su colega en Twitter. Ángel de Brito le respondió a Susana Roccasalvo tras una grave acusación.

Ángel de Brito volvió a cruzar a Susana Roccasalvo por un hecho ocurrido en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio. La conductora de Implacables se refirió a una situación vivida en el evento con su colega y aseguró que el periodista habría armado una coartada junto con dos personas para generar contenido en su programa, LAM.

"Anoche yo estaba en otra mesa, la de Canal 9, pero ya había entregado dos Martín Fierro y me quedé en una de las mesas principales de Radio Mitre, pero en un momento, ya casi terminando la fiesta aparece Ángel de Brito y me dice 'pero escúchame boluda te estaba buscando, tenemos que hablar, somos colegas, cómo llegamos a un juicio'", comenzó su relato Roccasalvo. Y agregó que le explicó al periodista de América que le inició acciones legales porque él lanzó un dardo contra ella en público y nunca se comunicó para disculparse.

Roccasalvo se explayó sobre lo ocurrido en su ciclo de El Nueve y continuó: "Me dice 'pero por qué no nos tomamos un café' y le dije que no tenía problema. Pero qué pasaba, aparecieron dos periodistas grabando con sus celulares, entonces le dije a una de ellas 'estúpida sacá eso, no grabes'. Toda la mesa se incomodó muchísimo porque no era mi mesa, se dieron cuenta que yo estaba mirando al escenario y que esto fue armado por Ángel con las tres periodistas, armó todo para ser comidilla de su programa".

"Quiero aclarar que hay diez personas que escucharon todo lo que él dijo, que quedamos en tomar un café y yo no sabía que todo eso se había armado, no sé con qué intenciones va a hacer mañana su programa. Le aclaré que no ganó el juicio y yo no lo perdí", concluyó la expresentadora de Rumores.

La respuesta de Ángel de Brito a la acusación de Susana Roccasalvo

"Mentirosa. Le dije otra cosa. Quién me dijo 'te voy a tirar con el celular'. Esto no lo contó la cara de roca?", enunció De Brito en uno de sus tweets, encabronado contra Susana Roccasalvo por la supuesta falta al verdad en sus dichos.