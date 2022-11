Susana Roccasalvo cruzó a Nicole Neumann e incomodó a Mirtha Legrand: "Si me permitís"

La conductora de televisión interrumpió a la modelo en el ciclo de Mirtha Legrand en El Trece. Roccasalvo se mostró enojada porque su compañera de mesa no la dejó terminar su concepto.

Susana Roccasalvo hizo un descargo sobre la realidad que vive la industria televisiva en la actualidad cuando Nicole Neumann la interrumpió, lo que provocó un instantáneo enojo en la periodista. La conductora de El Nueve le paró el carro a la modelo y le pidió que la dejara terminar de hablar.

"No creo que la televisión hoy sea atrayente porque los números no dicen eso. Ahora la revolución del Gran Hermano", comenzó Roccasalvo en la mesa de Mirtha Legrand, antes de ser interrumpida por Neumann. "Y las redes, ¿no?", consultó la pareja de Manuel Urcera. Por su parte, la periodista respondió: "No, pero estamos hablando de televisión. Las redes son las redes".

Nicole no se calló ante la respuesta de Susana y soltó: "Pero la gente a veces prefiere más estar en las redes porque la estrella está mostrando lo que está haciendo y por ahí, lo que pasa adentro de su casa que estar viendo una novela". Acto seguido, la periodista cambió su tono de voz y cortó en seco a la modelo.

Roccasalvo: Sí, pero yo hablo de televisión. Si me permitís terminar mi concepto, vas a saber

Neumann: Sí, como no

R: Yo estoy hablando del bajo rating, pero también de la falta de producción. Por eso no me permitiste llegar a decir eso.

Susana Roccasalvo sobre la vida íntima de Santiago del Moro y su esposa

La conductora de Implacables dio a conocer cómo es la vida familiar del presentador de Gran Hermano y habló sobre la historia de amor con su pareja. "Yo a ellos los conozco hace muchos años, sobre todo a María y he tenido mucho contacto con la familia de ella antes de que Santiago sea famoso. Y ellos se conocen de toda la vida, hace más de veinte años que están juntos", comenzó su descargo la periodista.

"Lo que el público conoce ahora de la mujer de Santiago ¡No es una mujer que conoce hace diez años! Primero, cuando el famoso vuelve a casa tiene que dejar la fama afuera porque sino no es posible. Pero como ella lo vio crecer, ella es parte de su fama", agregó Roccasalvo. Y cerró: "Entonces está muy bien que ella lo ponga en casilla, porque este es un medio que te separa de tu familia, amigos te va absorbiendo. Él es familiero porque, también, tiene en su casa una mujer que lo baja".