Susana Roccasalvo contó lo que nadie esperaba y causó sorpresa: "La pasé bomba"

La conductora de televisión habló sobre su viaje a Europa y sorprendió con sus revelaciones. Susana Roccasalvo habló sobre su cuerpo en El Nueve.

Susana Roccasalvo es una de las figuras del periodismo de espectáculos de más relevancia a nivel nacional, y por ese motivo cada declaración que hace en público cobra repercusión. La conductora de TV volvió de un viaje por Europa y contó algunos detalles a modo de justificación después de una crítica por parte de sus compañeros de trabajo en el ciclo Implacables en El Nueve.

La periodista lleva adelante el programa de espectáculos los sábados y domingos en el canal del Grupo Octubre desde hace años con éxito y fue allí donde hizo una acotación sobre su estética. "Escuchame, vos volviste de Europa. ¡Vos te operaste toda", comentó Daniel Gómez Rinaldi a modo de chicana.

"¡No! ¡Vine con más kilos! Yo la pasé bomba, no sé dónde estaba la luna o el sol. Estoy regordeta, me tengo que cuidar un poquito", respondió sin tapujos la conductora de televisión. Y cerró: "Porque la verdad, en el viaje, la focaccia, la mortadela, todas esas cosas tan ricas que a mí me gustan ¡Le di! La semana que viene voy a visitar a Georgina Barbarossa, que me está esperando hace tiempo, pero lo importante en este programa no soy yo, sino las estrellas que hoy van estar con nosotros".

La acusación de Daniel Gómez Rinaldi a Susana Roccasalvo

El periodista se desempeña como panelista de Implacables pero estuvo durante varios fines de semana como conductor del ciclo debido a la ausencia de Roccasalvo. De esa manera, el último fin de semana de reemplazo, Gómez Rinaldi había pensado que Susana ya había vuelto y cuando se enteró de que no era así se mostró sacado. "¿Saben una cosa? ¡La Rocca me mintió, me engañó, porque yo hoy vine tranquilo pensando que ya había vuelto! ¡Me mentiste, me engañaste Rocca! Vi sus posteos, Italia, Madrid, Málaga, anda con los Pimpinela ¡Rocca, espero que me estés mirando ahora!", soltó Gómez Rinaldi. Por supuesto que el tono y los gestos que el periodista utilizó en su descargo dieron a entender que todo se trató de un pase de comedia y que estaba contento por el disfrute de su compañera de trabajo en sus vacaciones.

Susana Roccasalvo, lapidaria con Got Talent Argentina

"Me gusta el formato, me gusta Lizy Tagliani…también la sorpresa. Me encantó una chica que hizo un cuadro que no se entendía bien qué era, pero después tiró un balde de brillo y apareció Marilyn Monroe. También una chiquita que cantó opera divino, otra con unas telas. La verdad es que lo estuve viendo", sostuvo la periodista de espectáculos. Y sumó: "¡El jurado! Empiecen a guionar a dos personas de ese jurado. Un hombre y una mujer. Me parecen que están flojos, un poquito de vocabulario, de orientación de lo que quieren decir. Flor Peña sí está maravillosa. Apáguenle el micrófono. Me van a hacer pelear con los únicos amigos que me están quedando en este medio, que son los de Telefe".