Susana Giménez tuvo un inesperado problema con Marley en Miami: "No está listo"

A un día del estreno de Por el mundo con Marley, Susana Giménez debió enfrentar un gran problema.

Susana Giménez debutará el próximo martes a las 23 horas en la nueva temporada de Por el mundo, el programa conducido por Marley a donde fue invitada, que consiste en retratar el recorrido del conductor por distintos países. En cada temporada, el conductor es acompañado por un invitado famoso y esta vez le tocó a Susana.

En esta ocasión, la diva de la televisión argentina fue invitada a Miami, Estados Unidos. Para esto, tomó un avión hasta allá hace algunos días y, cuando los periodistas la encontraron en el aeropuerto, aprovecharon para hacerle una lluvia de preguntas sobre la entrevista que le hará a Wanda Nara desde París dentro de muy poco.

Mientras tanto, Susana disfruta de sus días en Miami en compañía de Marley, quien compartió un fragmento de su aventura en las redes sociales. En el clip, aparecen los dos sentados en un automóvil de lujo.

Cuando enfocó a Giménez, ella le contó al público que tuvo un percance inesperado y que, de no resolverlo, no podrá estar mañana en el programa. “Me mandé a hacer el ruedo del pantalón porque me quedaba largo. Si no llego al martes es porque no está listo el pantalón”, contó Susana. “Bueno, si no llegamos al martes ya saben por qué es”, agregó el conductor.

La primera temporada de Por el mundo se estrenó en 2003, logrando un rating increíble gracias a la dupla de Marley y Florencia Peña. Otros invitados destacados fueron Dalma y Giannina Maradona, Lali Espósito, 'La China' Suárez, Vero Lozano, Lizy Tagliani, entre muchos otros.

Susana Giménez y su futura entrevista a Wanda Nara desde París

Dentro de algunas semanas, Giménez viajará a París para visitar a Wanda Nara y hacer una entrevista exclusiva con ella desde su casa en Francia. El reportaje, que estaba pactado desde hace mucho antes del Wandagate, será únicamente protagonizado por la empresaria, ya que en este momento estaría distanciada de Mauro Icardi.

Cuando los periodistas le preguntaron a Susana qué pensaba sobre la polémica y qué le iba a preguntar, ella respondió: “Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. La vida es así. A todos nos ha pasado. ¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”. Con respecto a su vínculo con Wanda y ‘La China’, expresó: “Yo soy más amiga de Wanda. No creo que sean amigas ellas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente artístico”.