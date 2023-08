Susana Giménez reafirmó su frase más irresponsable y se burló de la justicia

La reconocida conductora tuvo un exabrupto al aire y generó gran polémica al aire de La Nación+.

Susana Giménez rompió el silencio y volvió a aparecer mediáticamente con unos polémicos dichos. La conductora brindó una entrevista en donde opinó de la política del país a días de las PASO e hizo contundentes comentarios.

Giménez habló vía telefónica con +Realidad, el ciclo que conduce Jonatan Viale en LN+, y allí rectificó su idea de votar a Juntos por el Cambio en las elecciones. Sin embargo, aseguró que no tiene permitido votar en las PASO. En medio del diálogo en donde opinó sobre la situación del país, Susana volvió a decir una polémica frase.

En la entrevista, Jonatan le recordó una frase que dijo hace un tiempo atrás y Susana aseguró que lo seguía pensando. "El que mata tiene que morir", lanzó Giménez con énfasis y generó gran controversia en las redes sociales, ya que además usó un tono burlesco para referirse a las personas que esperan por la Justicia.

La polémica frase de Susana Giménez con Jonatan Viale

Jonatan: Esa fue tu bandera de siempre. Desde hace años hablas de ese tema y se enojaron con vos cuando dijiste esa frase...

Susana: ¿Qué frase?

J: Esa de "El que mata..."

S: Ah, ¿El que mata tiene que morir? Sí, sigo pensando lo mismo. Lo siento muchísimo por el que no le guste, pero es así.

J: ¿Ah si? ¿Seguís pensando los mismo?

S: A mí me aterra lo que veo en televisión todos los días. Que te maten a tu mamá, a tu hijo y ¿vos que vas a hacer? ¿decir 'ay no señor, por favor. Quiero Justicia'? No.

Caramelito Carrizo reveló lo que nadie sabía de Susana Giménez: "Con la plata"

Caramelito Carrizo sorprendió a todos en sus redes sociales al revelar el conmovedor gesto que tuvo Susana Giménez para con ella y su hermano, Martín Carrizo. "Jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste", expresó la exanimadora infantil al compartir una imagen del afectuoso encuentro que tuvo con la diva de los teléfonos durante la ceremonia de los Martín Fierro.

El 2021 fue un año particularmente difícil para Caramelito Carrizo y su familia: fue entonces que su hermano Martín transcurrió la última etapa de su pelea contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad por la que terminó muriendo apenas comenzado el 2022. La panelista promovió importantes colectas durante la afección del músico para ayudarlo a realizar un costoso tratamiento experimental en Estados Unidos.

En ese sentido, el domingo pasado sorprendió una imagen que lograron captar en PrimiciasYa durante los Martín Fierro: Caramelito se acercó a saludar y comentarle algo a Susana Giménez, le habló de forma vehemente y terminó quebrando en llanto, con la diva intentando consolarla. Fue la propia panelista la que reveló el motivo de su emoción.

"Siempre te amé con locura! Y hoy pude decirte que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste por mí y por Martín en el peor momento de nuestra vida", reveló en sus redes sociales Caramelito, acompañando su posteo con una imagen del conmovedor momento que vivió en los Martín Fierro. Respecto a cómo Susana los ayudó, la panelista detalló: "Nos mandaste un sobre con la plata para el pasaje a EEUU y una cartita de puño y letra".

"Sos una mujer tan buena, tan buena. Te merecés lo mejor. Martin y yo te amamos", cerró Caramelito, todavía emocionada. En otra historia de Instagram, Carrizo compartió una imagen del cariñoso mensaje que Susana escribió en el sobre con dinero y que "iluminó como nunca" la sonrisa de su hermano Martín.