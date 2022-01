Susana Giménez disparó una grave acusación en América TV: "Me robó"

Susana Giménez disparó contra Luis Ventura y realizó una fuerte denuncia en América TV.

Susana Giménez explotó de furia. Molesta por los comentarios que hizo Luis Ventura, quien aseguró que se reencontraría con su ex pareja Jorge Rama, la reconocida presentadora y actriz manifestó su descontento en América TV y realizó una fuerte denuncia que causó sorpresa entre los televidentes. "Me robó", sostuvo.

En los últimos días, Ventura anticipó que Susana perdonaría a Rama, ex novio con el que tuvo un escandaloso conflicto entre 2005 y 2008. Y como consecuencia, la diva decidió llamar al programa A La Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco, para desmentir los dichos del periodista especializado en farándula y espectáculos, y esclarecer la situación.

"Yo no tenía tu teléfono sino te hubiera llamado. La misma persona que me dio la información del robo de las chequeras, los siete cheques y la falsificación de la firma (NdeR: del conflicto con Jorge Rama) es la misma persona que me llamó ahora para decirme que Jorge Rama y su familia pidió visitarte", aclaró, a modo de defensa, el periodista. Molesta por sus dichos, Susana le remarcó: "Pero yo tendría que estar loca y el tipo también. El tipo debe tener terror de encontrarme si eso nunca se arregló. ¿Cómo podés decir eso?".

Susana Giménez se cruzó con Luis Ventura en América TV.

Ventura se excusó y le expresó: "Susana, yo no puedo decir eso porque no puedo hablar con vos, cambiaste el teléfono. Si lo tuviera, te llamaría y te lo consultaría". "Cambié el teléfono porque me volvían loca. Como presidente de APTRA que sos, Luis. No podés creerle vos a la gente...", le retrucó la presentadora vinculada a Telefe.

"Podés hablar con Telefe, yo hablo con toda mi gente y los conozco de memoria. Y vos los conocés de memoria. ¡Cómo vas a decir eso!", volvió a resaltarle Susana Giménez, con un tono furioso. "¿Pero cómo voy a recibirlo? ¿Perdonar? ¿Después de dormir con el enemigo? ¡Están todos locos! Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco boluda, así quedo una tarada", añadió la diva, quien presentó argumentos para ratificar que sigue enemistada con Jorge Rama.

Susana Giménez y Jorge Rama estuvieron juntos entre 2005 y 2008.

Por último, le marcó la cancha a la conductora de América TV y denunció que Rama jamás le devolvió el dinero que le robó: "No sé que le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos". "Si están diciendo que perdoné a uno que me robó me están tratando de estúpida; Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma. Y esa plata por supuesto que no la recuperé", culminó.

Luis Ventura también sostuvo que Susana Giménez atraviesa un mal momento personal

Luis Ventura pidió la palabra en A La Tarde, donde ofreció un testimonio sumamente revelador acerca de la situación que atraviesa la diva. "Tengo información confirmada", comenzó el periodista. Y luego amplió: "La hija de Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, se hizo un testeo de Covid-19 y dio positivo".