Susana Giménez confirmó lo que todos pensaban de ella: "Soy bocona"

Susana Giménez volvió a la pantalla y sorprendió con una confesión personal.

Susana Giménez charló con un programa de espectáculos y sorprendió al confirmar lo que todos pensaban de ella, además de dar detalles de uno de sus deseos laborales para el futuro cercano. "Soy bocona", reconoció la diva de los teléfonos, que en los últimos días reapareció en la pantalla gracias al estreno de LOL Argentina en Amazon Prime Video.

Para la promoción del especial de humor que condujo en la reconocida plataforma de streaming, Susana Giménez dialogó con diversos medios de comunicación. Entre ellos, con Guido Záffora para Intrusos, quien le consultó a la diva respecto a qué la atrajo del proyecto. "Que era una cosa diferente… Que era en streaming, que me parece que es el futuro, y tenemos que aggiornarnos, porque sino la gente de la televisión se queda. Me pareció nuevo, novedoso y distinto. A mí me gusta un poco el desafío", reconoció Susana.

El periodista agregó que había mucha expectativa con esta primera temporada y quiso saber si estaban planeando una segunda del reality humorístico recientemente estrenado. Giménez hizo un gesto de ignorancia, pero aseguró que le gustaría formar parte de una segunda edición, en caso de que la hubiera. Pero lo que más sorprendió fue una inesperada revelación posterior.

"Se habló mucho de que ibas a hacer cine también", la apuró Záffora. Muy rápida de reflejos, Susana se desmarcó con oficio: "Estamos en eso, pero de eso no puedo hablar, me pidieron por favor". Fiel a su estilo, la diva reconoció una característica suya con un picante comentario.

"Porque se me escapan las cosas, soy bocona. Pero estamos en eso", cerró la diva, reconociendo de esta forma que está lejos de retirarse y todavía tiene planes laborales a futuro. De todos modos, Susana no habló de su regreso a la pantalla de Telefe, algo que sus seguidores esperan con ansias.

Susana Giménez habló sobre los rumores de romance con un presidente

Recientemente, Susana Giménez fue vinculada con Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, país donde la diva reside actualmente. "Es amoroso. Es el mejor presidente de Latinoamérica, lejos. Es maravilloso", había declarado la conductora, en diálogo con A la Tarde (América TV). Al ser consultada al respecto días después por un movilero, aclaró que estas versiones de romance eran falsas. "¡Estás loco! El otro día en el aeropuerto me lo dijeron. Me quedé helada. Es una falta de respeto, hablan de un presidente de un país. Están locos", declaró Susana.