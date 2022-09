Stephanie Demner reveló que Wanda Nara ayudó a su bebé con un problema de salud

Stephanie Demner está atravesando sus primeros meses como madre primeriza y reveló el gesto que tuvo Wanda Nara con Ari, su bebé, cuando presentó un problema de salud.

La influencer dio a luz a Ari el 13 de julio de 2022. Desde entonces, comparte varios detalles sobre su aventura con la maternidad a través de sus redes sociales. Recientemente, contó que su beba tenía un problema en el ojo y una persona le recomendó que le consultara a Wanda cómo solucionarlo.

Fue así como Demner le envió un mensaje a la empresaria, quien le respondió de inmediato con un tutorial que grabó con su hija Isabella para enseñarle cómo destaparle el lagrimal a su bebé. "¿Se acuerdan que Ari estaba mal de uno de los lagrimales? Lo tenía tapado y eso le formaba muchas lagañas", contó la mediática.

"En un desfile, Pau Chaves me dice 'preguntale a Zai o a Wan que a ellas les pasó y lo pudieron solucionar'. Le escribí a Wanda, me envió un video explicándome como hacerlo, usando de modelo a Isi, que es la más hermosa del mundo", sumó la modelo. Y le expresó su agradecimiento a Nara: "Wanda Nara le salvó el ojito a Ari. Sos todo y más. Ojalá sea la mitad de lo madraza que sos vos".

El conflicto entre Stephanie Demner y Estefanía Berardi

Stephanie Demner intentó mantener en secreto la noticia de su embarazo durante el mayor tiempo posible, pero la panelista Estefanía Berardi sacó a la luz la noticia antes de tiempo y sin haberle consultado.

"A principios de diciembre me escribió Ángel de Brito y le pedí que no dijera nada ya que el tiempo de espera son tres meses, no es un capricho. Es porque hasta esa fecha es un embarazo de riesgo", comenzó la influencer. Y remarcó que mientras De Brito fue respetuoso y cumplió con lo pactado, Berardi no lo hizo.

"Lamentablemente tuve que contarlo a las apuradas porque a una persona se le ocurrió revelar y contar todo antes que lo hiciera yo. Me sentí violentada, invadida y que se me faltó mucho el respeto. Ojalá no les pase lo mismo que a mi y puedan tener un embarazo respetado y feliz disfrutando los momentos y de la intimidad", concluyó Demner. Si bien en ningún momento dio nombres, se supo que se refería a Berardi ya fue ella quien soltó la primicia.