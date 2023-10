Sorpresa total por lo que le pasó a Carolina Papaleo en un ojo

La reconocida conductora generó gran preocupación tras mostrar la lesión que se hizo en el ojo y por la que tuvo que ser intervenida con rapidez.

Carolina Papaleo apareció en televisión con un parche en el ojo y generó gran conmoción. La famosa conductora sufrió una lesión en uno de sus ojos y tuvo que pedir asistencia médica de inmediato para evitar que la situación se agravara. Sin embargo, no pudo evitar llevar el parche puesto.

En la emisión del lunes 2 de octubre de Vivo para vos, ciclo que conduce en El Nueve junto a Julián Weich, la reconocida conductora generó gran preocupación por su salud. Y aunque si bien aseguró que se trataba de "una lesión leve", confesó que se llevó un gran susto cuando vio su ojo afectado.

"Así comencé el finde, puedo decir que fue uno de pirata. Solo fue una nana, todo bien, solo por protección del ojo. Gracias a mis vecinas de piso que se ocuparon 100% (ambas médicas)", contó en un principio la conductora en su historia de Instagram. Luego, explicó en televisión: "Es una úlcera causada por el uso de lentes de contacto".

Luego de esta aclaración, Papaleo reveló que ya no siente dolor, pero que deberá quedarse con el parche por un tiempo para evitar que se agrave la situación de su ojo. Sin embargo, para animarse, se autopiropeó en sus redes antes de salir al aire: "¿Quién es la pirata más linda de Vivo para vos?".

El impactante cambio de look de Carolina Papaleo: "Re tumbera"

Carolina Papaleo sorprendió con un impactante cambio de look al aire de Vivo para Vos, el programa que conduce por El Nueve. La famosa artista reapareció en la pantalla chica con un nuevo corte de pelo muy diferente a cualquier look que hubiera lucido antes. Muy contenta, Papaleo contó los detalles detrás de esta decisión.

El pasado sábado 26 de marzo, Carolina Papaleo apareció al aire de Vivo para Vos, programa que lleva adelante con Julián Weich por la pantalla de El Nueve, con su rotundo cambio de look que generó gran revuelo en las redes sociales. "¿Me reconoció o no?", indagó Papaleo hacia Weich para abrir el juego sobre su corte de pelo, a esto, Weich contestó que "si la reconoció, pero la veía rara". "Rara pero encendida. Re encendida", continuó la conductora.

Hace ya un tiempo que Carolina Papaleo dejó atrás el cabello largo y apostó por un corte más relajado e informal. Llevaba su melena en un estilo pixie, un corte muy común para aquellos que desean tener el pelo corto y desmechado. Sin embargo, parece que la conductora se dejó llevar por los consejos de su peluquero y decidió ir más allá: se realizó un estilismo totalmente diferente.

"Uno va al sillón de barbero que tiene, y empezó con la afeitadeta y qué se le va a hacer", reveló Carolina Papaleo mientras mostraba los detalles de su look. Esta vez, la conductora se dejó el cabello un poco más largo en la parte de arriba de la cabeza, corte que le permite peinarlo para atrás o bien dejarse una especie de flequillo, y se rapó los costados en un degradé. "No me hago tatuajes, pero estoy re tumbera", aseguró la artista.