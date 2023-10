Sorpresa en Telefe: el impensado regreso de un conductor para el 2024

Telefe tiene preparados varios cambios en la recta final del 2023 y analiza la vuelta de un famoso conductor que ya brilló en el canal. De quién se trata.

Telefe es uno de los canales de televisión abierta que existe en la Argentina y se encuentra en constantes modificaciones con el objetivo de seguir siendo líder del rating en la competencia directa contra El Trece y América TV. En este contexto, la señal tiene en mente anunciar la vuelta de un famoso conductor que hace tiempo no está en la pantalla para que comience en el 2024.

Si de algo se caracteriza Telefe, es por contar con programas vinculados a realitys shows, como por ejemplo, Gran Hermano, Masterchef, Got Talent Argentina, entre otros. Es por eso que en estas últimas semanas tomaron la decisión de sumar otro ciclo más para el 2024 bajo la conducción de una famosa figura de los medios.

Se trata de Nico Occhiato, el dueño de Luzu TV y quien está al frente de Nadie Dice Nada. El conductor de 30 años ya trabajó en Telefe con el éxito de El Último Pasajero junto a Flor Vigna y parece que bajo este formato es que el canal quiere que vuelva a trabajar. En este caso, sería sin la presencia de la artista.

Por el momento, Nico Occhiato no expuso ningún comentario respecto de este posible futuro trabajo y tampoco lo hizo Telefe. El Último Pasajero tuvo una buena cantidad de programas durante el 2022 que no pudo extenderse a lo largo del 2023, teniendo en cuenta que la última emisión fue en enero.

La inesperada situación que preocupa a los fans de "Traicionada": el cambio que planea Telefe

Traicionada es una novela turca cuyo nombre original es Sadakatsiz, basada en la serie británica Doctor Foster. La ficción es transmitida desde hace meses en la pantalla de Telefe con gran éxito en materia de rating pero en los próximos días sufrirá un drástico cambio debido a un suceso coyuntural que modificará la dinámica de la industria televisiva en general. El canal de las pelotas habría decidido cambiar el horario de Traicionada el próxima martes 17 de octubre.

La ficción cuya trama está basada en la venganza de Asya a su macabro esposo Volkan después de una infidelidad tendrá una duración mayor a la usual en la noche del martes, ya que el reality show Got Talent Argentina no saldría al aire en el canal de las pelotas. La Selección Argentina se enfrentará a Perú en la instancia de eliminatorias de la Copa del Mundo y por ese motivo las autoridades de Telefe habría decidido cambiar su grilla de programación.

Dado que la gran mayoría de los argentinos verán el partido del equipo de Lionel Scaloni contra Perú, según informó La Provincia SJ, Telefe podría decidir guardarse el contenido de Got Talent para un momento más estratégico y por ese motivo Traicionada tendría una emisión XL. Sin lugar a dudas, los fanáticos de la novela que no están interesados en el fútbol disfrutarían de esta decisión, después de haberse pronunciado duramente en contra del canal por algunas medidas respecto de Traicionada que no les gustaron en el último tiempo.