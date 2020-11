Iliana Calabró no pudo con los profiteroles y quedó fuera de la competencia.

Sorpresas y emociones se vivieron en la quinta gala de eliminación de "MasterChef Celebrity", el programa más visto del 2020, y siete participantes tuvieron que someterse a una de las pruebas más difíciles de la competencia: construir una torre de profiteroles con crema pastelera o crema chantilly. Y de forma inesperada, la actriz Iliana Calabró -una de las favoritas de la competencia- quedó eliminada del reality.

El "Turco" García, Sofia Pachano, Cristian Sancho (en reemplazo de Vicky Xipolitakis), Natalie Pérez (en reemplazo de El Polaco), Boy Olmi, Iliana Calabró y Fede Bal estuvieron en la cuerda floja y tuvieron que conquistar el paladar del jurado con el armado de una complicada torre de profiteroles con crema (pastelera o chantilly) y una lluvia de caramelo, una "croquembouche". Donato de Santis, Damián Betular y la implacable Dolli Irigoyen no tuvieron piedad en la evaluación de las preparaciones.

"Hoy van a replicar un postre que ha deleitado los paladares de la nobleza francesa. Hoy serán los arquitectos de la cocina. Estoy hablando de una croquembouche", anunció Donato, dando paso a que Betular mostrase una torre ya armada, para que los famosos tengan de referencia. Además, pudieron probar un profiterol, para sentir la textura y el sabor.

Animada por el desafío, Iliana Calabró se mostró segura y confiada en sus profiteroles: "He hecho esto para mi papá, pero una versión más modesta. A él le encantaban los profiteroles". Lo cierto es que el desafío le jugó una mala pasada, tanto como a sus compañeros. "Viendo sus mesas, nadie lo logró. Entonces, vamos a evaluar lo que pudieron hacer y no lo que debieron hacer", sentenció Betular.

"Este resultado me descoloca. Me tocó el de queso crema con chocolate. No lograste un relleno rico para el profiterol, estabas demasiado desenfocada". sentenció Dolli, quien reemplaza a Germán Martitegui por un par de programas, ante el plato de Iliana Calabró, que decepcionó a todo el jurado. Todavía tengo un sabor amargo en la boca", asintió Donato de Santis, con quien Calabró tuvo un tenso cruce la semana pasada.

El desafío concluyó con los platos de Sofía, Natalie y Cristian como los mejores de la noche, mientras que el de Iliana fue el menos logrado, motivo por el que fue la nueva eliminada de "MasterChef Celebrity", desafiando los pronósticos que la daban como una de las revelaciones del reality dada su experiencia en la cocina.