Sol Pérez volvió a hacerle un reclamo al aire a su novio: "De un mes"

Sol Pérez sorprendió al hacerle un nuevo reclamo en vivo a su novio Guido Mazzoni en Nosotros a la mañana.

Sol Pérez aprovechó la visita de su futuro esposo Guido Mazzoni en el piso de Nosotros a la mañana para confirmar la fecha del casamiento y también hacerle un reclamo sin filtro al aire. "Se quiere ir todo julio", apuntó la panelista del programa de El Trece mientras Joaquín "Pollo" Álvarez contaba cómo es la dinámica de la relación con Tefi Russo, su pareja.

Desde hace un tiempo se viene rumoreando sobre los planes de casamiento alrededor del vínculo entre Sol Pérez y el personal trainer Guido Mazzoni. Sobre ello cómo es su vínculo hablaban en Nosotros a la mañana con el Pollo Álvarez, quien aseguró que en su relación mandaba su pareja, Tefi Russo. "Él va a decir que yo, pero no es así", replicó Sol Pérez, sincera.

Aprovechando la visita de Mazzoni al estudio, el conductor apuró a la pareja: "¿En algún momento se van a casar? Porque se habló mucho de eso". Lejos de hacerse la desentendida, la ex MasterChef Celebrity reveló qué harán con su novio. "Sí, yo quería marzo y él eligió noviembre", explicó Sol Pérez.

Pero eso no fue todo porque inmediatamente reveló un dato inesperado con un palito para su pareja. "Él se quiere ir de despedida de soltero todo julio, y ese es el año que yo cumplo 30", comentó indignada Sol Pérez. Sorprendido por la revelación y el reclamo al aire, el Pollo Álvarez preguntó: "¿Cómo todo julio?".

Pese a que hacía gestos detrás de cámara y el pedido del conductor para que hable, el personal trainer no quiso tomar la palabra y Álvarez retrucó con una recomendación para su compañera de El Trece: "Bueno, tomate vos también un mes de despedida de soltera". "No...¿a parte qué hago? No, no", respondió Sol Pérez, dejando en claro que la idea no la terminaba de convencer.

El problema de salud de Sol Pérez que la alejó de la televisión

Recientemente, la presentadora de televisión debió ausentarse de su trabajo por un problema de salud inesperado: un virus de gastroenteritis que le agarró de repente. “No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas”, relató en diálogo con Implacables (El Nueve).

Como su médica no encontró una causa aparente de su malestar, ya que no había comido ninguna comida en mal estado, supuso que se trató de un virus. En cuanto a los síntomas fueron muy intensos pero duraron pocos días. “Me mató. 39°C de fiebre, vómitos… la verdad es que la pasé muy mal. Pero bueno, duró poquito. Lo que pasa es que en ese momento uno siente que le va a durar para siempre”, finalizó.